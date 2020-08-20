新店榮工廠地劃定更新地區 翻轉工業地景、設7公頃公設

新北市都更處今公告，劃定新店榮工廠地周邊為都市更新地區並訂定更新計畫，都更處表示，該地面積約31.26公頃，總計劃設6處更新單元，透過開發回饋機制可留設7公頃的公設用地，藉此活化地區發展並帶動產業升級。

新北市多處舊有工業區面臨轉型檢討階段，都更處指出，本更新地區位處景美溪、寶橋路及中興路所圍街廓，範圍內工業廠房老舊，且未經整體規劃、缺乏公共設施，致土地使用效益不彰，實有更新必要，故市府劃定新店榮工廠地周邊地區為更新地區。

都更處表示，本案另由都市計畫通盤檢討全區土地使用及公共設施計畫，規劃產業、住宅、商業的複合式土地使用模式，並納入開發許可精神，透過開發回饋機制留設公園、廣場、道路等公共設施約7公頃，藉以形塑新興產業發展的優良條件。

新店榮工廠地都更計畫將留設開放空間、串聯周邊自行車及步行空間，以配合捷運環狀線第二階段遠東工業區場站設立，強化綠色運輸系統、實踐大眾運輸發展導向（TOD）理念。景美溪沿岸另規劃設置人行空廊及觀景露臺，結合當地自然資源機會，創造舒適宜人之就業環境。

都更處表示，更新計畫共計劃設6處更新單元，以「整體規劃、個別開發」理念，民間可依循更新計畫指導整合更新單元及推動工業區再開發，逐步實現全區轉型目標，藉此翻轉工業地景，為景美溪沿岸營造新風貌。