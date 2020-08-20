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全球因疫停課... 柯文哲兒也成疫情受害者

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市教育局主辦2020智慧教育新生活論壇。記者趙宥寧／攝影
台北市教育局主辦2020智慧教育新生活論壇。記者趙宥寧／攝影

疫情擾亂校園生活，各國陸續停課，改用線上教學，台北市柯文哲今早出席2020智慧教育新生活論壇，他也透露兒子本來要去東京大學念書，因疫情作罷，全世界9成學生不能到校上課，但台灣防疫成功，北市智慧教育也起步得早，將持續讓北市智慧教育系統升級。

後疫情時代，因應產業振興轉型，北市舉辦9場產業轉型論壇，今已來到第5場。疫情讓學生不能上學，北部也曾有兩所學校因疫停課2周，柯文哲引言時表示，全世界每天還有20幾萬人新增感染，上周增加最多是美國、巴西、印度，巴西在南半球，預計疫情還會再反撲，與疫共存也成為「新常態」。

柯文哲說，疫情期間，台灣沒有關閉學校，他也替兒子喊冤，本來要去日本東京大學念書，今年就沒有入學，全世界有9成學生不能到校上課，台灣、冰島、德國、南韓被CNN評選為4大防疫成功國家，足以彰顯台灣防疫成功。

中央發振興三倍券，北市加碼敬老卡、愛心卡、高中數位學生證，柯文哲說，目前共有2萬多名高中生參加，佔比約有2成5，柯自豪「綁定比例非常高」，但也發現學校有數位落差，因此選定北一女做數位生態系統試辦學校，導入學雜費線上繳款系統、上課簽到、人際管理、教室借用，點餐系統，做成功後再推廣到其他高中職，接著推到國中小。

疫情當下全球仰賴線上教學，柯文哲也說，北市智慧教育起步早，2018年投入16億，讓北市高中以下236校都有無線網路、光纖、平板等硬體資源，也師資培育，如成立10所資造教育中心，2019年也辦AI教師教育培訓計畫，酷課雲已經拍了1萬片，含括國小到高中，前幾年瀏覽不高，疫情一下就衝高，現在瀏覽次已超過3千萬。

疫情 北市 柯文哲

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