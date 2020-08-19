柯文哲：台北捷運做得比新加坡好 滿意度達95%

台北市長柯文哲今天表示，台北捷運做得比新加坡好，去年新加坡還派人來學習，北捷系統可靠度在全球排名第一第二，且顧客滿意度在各項調查中高達95%。

北捷公益元年舉辦「走近偏鄉 走入北捷」活動，讓來自台東、花蓮5所國小的師生，親身體驗3天2夜北捷之旅。柯文哲晚間協同妻子陳佩琪出席交流晚會，在致詞時做上述表示。

柯文哲說，北捷已經不用特別去誇獎它，記得去年新加坡還特別派人來學習北捷，代表台北捷運做得比新加坡好，事實上，北捷系統可靠度在全世界排名第一第二，顧客滿意度在各種調查中高達95%，這些成績都是大家努力所致。

柯文哲說，北捷董事長李文宗很有管理頭腦，這次活動是從6000名員工裡，透過比賽方式，選出績優的5名原住民同仁，這5名同仁可以回到自己家鄉所讀的國小，邀請母校的老師和同學們來台北玩，「本身就有激勵作用」，相信未來這些原住民的同仁工作一定非常拚命。

柯文哲提到，李文宗剛剛和他說，未來這5所學校學生若來台北參加比賽，將可每年1次免費住在北投會館，且比賽期間也可免費搭乘捷運，這是一個很好的活動，應該要繼續辦下去。

這次北捷公益元年活動，今年首度規劃「走近偏鄉走入北捷」活動，透過績優原住民同仁，帶領北捷走入原鄉地區，邀請花蓮光復、瑞北，及台東大南、利嘉與賓朗等5所國小師生代表，北上度過3天2夜的北捷體驗行程。