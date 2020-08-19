侯市府人事調動 城鄉局長請辭獲准

新北城鄉發展局長黃一平因個人生涯規劃今請辭獲准，這是侯市府小內閣第3度調動，新北市府指出，城鄉局長職務由副局長黃國峰接任，另外有5個區長職務調動，人事命令24日生效。

黃一平曾任國道高速公路局拓建工程處副處長、台北市都發局主秘、台北市新工處長、台北市工務局副局長、台船環海風電公司籌備辦公室主任，侯友宜2018年當選新北市長後，黃一平來到新北擔任城鄉局長。

黃一平約1年8個月任期，分別完成塭仔圳重畫、整頓五股垃圾山、住都中心法制化，黃一平指出，局長階段性任務已完成，接下來將回到民間發揮土木工程專業。

新北市長侯友宜的小內閣，去年12月進行調整，現任副秘書長朱惕之、劉和然當時分別從工務局長、環保局長升用，工務局長、文化局長、環保局長也都有調整。今年3月桃園地檢署前檢察官吳宗憲接任法制局長。此次城鄉局長為第3度小內閣調動。

另外區長部分，新店區公所區長林煌源調任新莊區公所區長；新莊區公所區長朱思戎調任新店區公所區長；三芝區公所區長林慶豐調任泰山區公所區長；民政局科長陳炳仲調任八里區公所區長；新莊區公所副區長王立文調任三芝區公所區長。