金山農夫分享挑選地瓜訣竅　表面光滑最好不要有皺褶

每年8、9月份為新北市甘藷的產季，金山甘藷農陳忠慶分享，甘藷要挑表面光滑的，表示甘藷十分新鮮，若表皮有皺褶，龜裂有傷痕，應盡量避免挑選，除了烤地瓜外，還做成地瓜雞湯、甘藷牛奶冰沙或是地瓜圓，料理種類非常豐富。

金山甘藷種植在緊鄰大屯山的北海岸，除了有陽明山系清泉灌溉，還有富含礦物質的火山黑壤土，以及北海岸帶有鹽度的海風吹襲，優質水源與肥沃土壤，加上特殊環境的孕育，造就甘藷口感特別綿密細膩，甜度也特別高。甘藷富有維生素C、E，也含有大量胡蘿蔔素，對眼睛十分有幫助；還有大量膳食纖維，能促進腸道蠕動，是天然的優質食材。

陳忠慶表示，金山地區主要種植臺農66號紅心甘藷，特色為口感緊實、甜度、水分高，適合製成甘藷圓，用紅心甘藷製成的甘藷圓口感Q彈，甘藷味十足；三芝地區主要種植臺農57號黃心甘藷，特色為口感綿密，適合製成烤甘藷，用黃心甘藷製成的烤甘藷富有甘藷香氣，口感鬆軟好吃。

陳忠慶表示，若發現甘藷表面有黑色污漬別太擔心，這是甘藷自然滲漏出的汁液，因沾上泥土以及氧化作用而變成黑色，這樣的甘藷反而更好吃喔！