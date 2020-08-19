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社子島環評擇期再審 兩派居民發言踴躍 有人不滿秀拳頭

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府環評委員會今天審查社子島開發案，反對及支持區段徵收兩派居民登記發言，支持派訴求，社子島開發已拖50年，盼明年啟動開發，反對派批社子島有最嚴苛的安置計畫，還有居民秀出拳頭表達不滿。記者林麗玉／攝影
台北市政府環評委員會今天審查社子島開發案，反對及支持區段徵收兩派居民登記發言，支持派訴求，社子島開發已拖50年，盼明年啟動開發，反對派批社子島有最嚴苛的安置計畫，還有居民秀出拳頭表達不滿。記者林麗玉／攝影

台北市政府環評委員會今天審查社子島開發案，反對及支持區段徵收兩派居民，赴北市府陳情抗議，由於區段徵收、防洪計畫、堤防加高等爭議仍多，居民發言踴躍，長達4個多小時的環評會議，都在處理近40位居民、學者的登記發言程序，環評委員並無進入實質討論，主席宣布，下次擇期再審。

備受關注的社子島開發案，防洪計畫於2019年12月12日行政院核定；都市計畫細部計畫今年4月通過；接下來僅剩環評審查及區段徵收計畫，由於區段徵收計畫，市府已於今年6月23日報內政部審議，今天的環評審查，兩派居民輪流發言，幾乎仍都卡在區段徵收爭議。

支持區段徵收派居民訴求，社子島開發已拖50年，盼明年可以啟動開發，反對段徵收的居民則訴求社子島禁建50年，卻換來史上最嚴苛的2018年6月26日設籍界線的安置計畫，還有居民秀出拳頭表達不滿。

反對區段徵收的社子島住戶、高齡82歲楊陳阿住質疑，北市府的社子島開發案是跟居民搶地，楊陳說，原本覺得柯文哲有醫德，當年也投票給柯，但現在已反悔，因為居民無力承購住宅，居民眼淚流一流更怨嘆，質疑政府很土匪。

在地居民李華萍也提到，社子島開發案，北市府先前的家戶訪查率僅48％、甚至42%居民反對區段徵收，社子島i-voting投票也僅3千多票，但現在居民反對區段徵收卻已經有4千多份連署，盼環評委員不要急著為調查有問題市府開發計劃案背書。

也有居民說，他們一家10人住在社子島20坪的房子，原本贊成開發，但看到細部計畫，才了解開發後可能無法繼續住社子島，政府應告訴居民，後續可以住哪裡？

支持區段徵收的居民楊國寶則訴求，社子島已經禁建50年，居民已經不能再等，支持區段徵收的居民甚至質疑，自救會成員許多都不是在地居民，社子島開發是社子島的事，不要影響社子島開發案進行。

政大地政系教授徐世榮表示，台灣的區段徵收源自歐美超額徵收，但歐美早在1917年已廢除制度，台灣卻還不段透過區段徵收掠奪人民土地。

台北市政府環評委員會今天審查社子島開發案，長達四個多小時登記發言踴躍，環評委員並無進入實質討論，主席宣布，下次擇期再審。記者林麗玉／攝影
台北市政府環評委員會今天審查社子島開發案，長達四個多小時登記發言踴躍，環評委員並無進入實質討論，主席宣布，下次擇期再審。記者林麗玉／攝影

社子島 區段徵收 環評

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