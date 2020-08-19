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新北串步道成微笑臉譜 推親子低碳山徑大縱走

中央社 / 新北19日電
新北市府觀旅局正規劃「新北大縱走」步道系統，從新北南方山區一路走到北方的海邊，路線形成一條微笑曲線，路線適合各年齡層。圖為雙溪區坪溪古道，可遠眺山下宜蘭縣頭城的漁港。中央社
新北市府觀旅局正規劃「新北大縱走」步道系統，從新北南方山區一路走到北方的海邊，路線形成一條微笑曲線，路線適合各年齡層。圖為雙溪區坪溪古道，可遠眺山下宜蘭縣頭城的漁港。中央社

新北市府觀旅局今天表示，正規劃「新北大縱走」步道系統，從新北南方山區一路走到北方的海邊，路線形成一條微笑曲線，不但是適合親子休閒山徑，手作步道也倡導尊重自然生態。

市府觀旅局長張其強今天在市政會議專題報告「建構2030新北旅遊圈」，規劃「微笑山線」及「山林大縱走」的低碳旅遊新品牌路線，適合揪親子家庭玩山。

張其強說，從新北市地理環境的南邊山區，一直往北方海邊縱走山徑，可以串連一條微笑的曲線。第一波以土城、樹林、三峽、鶯歌為主。

土城區長陳國欽表示，悠遊山林的森林浴步道包括，十八羅漢岩、大暖尖山、五城山、天上山、文筆山、火燄山、尖山、南天母山、崙子山、稜線大縱走系統。

他說，地勢高的天上山位於土城、三峽交接，山頂能環顧周遭山頭，遠眺觀音山、大漢溪、淡水河，給人高高在上的感覺，又稱為「皇帝山」，歡迎市民假日親子休閒。

觀旅局說，微笑山線北往中和、新店延伸，包括中和南勢角烘爐地步道，可鳥瞰大台北夜景，絲毫不輸陽明山。生態文學作家劉克襄口中的五星級小山「新店和美山步道」，春天可欣賞螢火蟲。

新北市石碇觀光發展協會理事長林淑芳則推薦，位於石碇與坪林區交界的獵貍尖步道，是很棒的自然工法步道，可完全享受森林浴。

觀旅局說，盡量以不破壞山林生態的手作工法修復步道，同時沿線路標清楚，步道維護乾淨，方便民眾親近體驗。

張其強表示，新北許多美麗的山林步道和秘境，人文歷史不輸國外；路線適合各年齡層，且大眾運輸交通便捷，不需擔心塞車。「微笑山線」核心精神為親山、親近、親密，這些步道距都市住家不遠，窗外山林美景俯拾即是。

張其強說，淡蘭古道南路預計今年底完工，新北將近8成步道都在「微笑山線」。將來以人為本，發展低碳運具、深度旅遊、並鼓勵民宿，可打造多日遊程，改變新的旅遊模式，讓大家愛上故鄉的傳統風土民情及山海景色。

親子 淡水河

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