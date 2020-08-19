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發現淡水新商機 地方創生結合產業特色

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
新北市政府在淡水區公所舉辦地方創生論談會，各社區、里長及農場等等一起來了解如何發揮地方創生。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市政府在淡水區公所舉辦地方創生論談會，各社區、里長及農場等等一起來了解如何發揮地方創生。 圖／紅樹林有線電視提供

為了解決地方產業消失危機，新北市政府在淡水區公所舉辦地方創生論談會，各社區、里長及農場等等一起來了解如何發揮地方創生，希望透過政府的政策輔導，讓在地各種類型的產業找到新商機，創造地方產業特色。

區長巫宗仁表示，地方創生除了三個要件，引進資金、吸引人才及充實地方就業機會外，公所從去年也開始討論如何創造地方的產業特色。

市議員鄭宇恩表示，過去也向市府提出淡水北海岸需要地方創生的指引，希望市府可以從輔導的角度來幫助地方產業。

地方創生包括許多面向，過去城鎮聚落，物產豐饒、百工匯聚的盛景，隨著時代變遷而沒落，而地方創生，就是希望運用現在的各種媒介，無論是數位時代的工具，還是人才導入，讓這些歲月沉澱的歷史文化，農產經濟等等，重新為社區注入新活力。

淡水

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