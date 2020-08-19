自己家園自己顧 淡水鄧公里居民自救演練

為要在災害來臨時，做好防災及應變準備，淡水區鄧公里在鄞山寺前舉辦複合型居民自主防災演練，這一次演練項目抱括了摸擬颱風及地震發生後，透過里長邱美津與居民組成的應變中心與公所聯繫，居民自行排除障礙，協助疏散災民等等，每一個步驟都相當確實逼真。

淡水鄧公里長邱美津就表示，政府的救災資源有限，面對大區域的災害發生時，居民自救是相重要且關鍵，透過平時訓練，讓每一位居民都可以成為救災好幫手。

居民表示，現在極端氣候愈來愈頻繁，社區有自救能力相當重要，不僅可以保護自己也可以協助其他人，在災害時將損失降低。

淡水區長巫宗仁表示，鄧公里是淡水區成立第四個，自主防災社區，在災害發生時，自救比例佔了七成，因此更希望將民眾自身的急救技能，藉由防災社區的演練提升，讓每個居民都可以成為第一時間的急救幫手，更可以發揮社區互助精神，達到防災自主的目的。