南科考古館挖掘小尖兵 小朋友收穫多

南科考古館今下午辦理「動手動腳─考古發掘小尖兵」活動，參與的小朋友身著考古裝扮，化身為小小考古員，由館員帶領下，於沙坑區體驗文物發掘，除了有趣，更上了寶貴一課。

南科考古館「考古．工具．人－考古工作暨工具展」特展上月14日，考古館以考古發掘工作為主題，延伸設計了「動手動腳─考古發掘小尖兵」教育推廣活動，希望透過導覽解說，先讓學員了解考古工作歷程，再進入沙坑區域體驗考古發掘的樂趣。