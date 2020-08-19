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南科考古館挖掘小尖兵 小朋友收穫多

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科考古館挖掘小尖兵，舉辦研習活動，小朋友收穫多。。記者謝進盛／翻攝
南科考古館挖掘小尖兵，舉辦研習活動，小朋友收穫多。。記者謝進盛／翻攝

南科考古館今下午辦理「動手動腳─考古發掘小尖兵」活動，參與的小朋友身著考古裝扮，化身為小小考古員，由館員帶領下，於沙坑區體驗文物發掘，除了有趣，更上了寶貴一課。

南科考古館「考古．工具．人－考古工作暨工具展」特展上月14日，考古館以考古發掘工作為主題，延伸設計了「動手動腳─考古發掘小尖兵」教育推廣活動，希望透過導覽解說，先讓學員了解考古工作歷程，再進入沙坑區域體驗考古發掘的樂趣。

今下午館方安排策展人宋昱潔、簡汎傑，帶領小小考古員進入特展廳，以深入淺出的解說方式，帶領學員觀展，再前往沙坑區域一起動手體驗考古發掘，模擬考古現場找尋埋藏的陶器、台灣第一狗等教學標本，學員們玩得開心又學到東西，家長也表示下次還要再帶孩子來體驗。

南科考古館挖掘小尖兵，舉辦研習活動，小朋友收穫多。記者謝進盛／翻攝
南科考古館挖掘小尖兵，舉辦研習活動，小朋友收穫多。記者謝進盛／翻攝
南科考古館挖掘小尖兵，舉辦研習活動，小朋友收穫多。記者謝進盛／翻攝
南科考古館挖掘小尖兵，舉辦研習活動，小朋友收穫多。記者謝進盛／翻攝
南科考古館挖掘小尖兵，舉辦研習活動，小朋友收穫多。。記者謝進盛／翻攝
南科考古館挖掘小尖兵，舉辦研習活動，小朋友收穫多。。記者謝進盛／翻攝

考古 南科

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