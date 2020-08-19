熊讚辦公室開幕 打卡集章送限量文件夾貼紙

台北市政府吉祥物「熊讚」的辦公室今天開幕，北市觀傳局表示，除打造熊讚紀念品旗艦店，另與流行品牌聯名推出開幕商品，拍照打卡或集章，就送限量文件夾和特製貼紙等好禮。

熊讚辦公室上午在台北市政府一樓開幕，由台北市觀傳局長劉奕霆與熊讚一起剪綵慶祝，熊讚更親自為粉絲導覽介紹自己的辦公室。

觀傳局表示，熊讚辦公室分3區，包含熊讚辦公室、品牌授權展示與熊讚選品店，一進門就可看到熊讚品牌說明、歷年熊讚品牌授權商品、Filter017限量聯名商品組合、嬰幼兒品牌聯名商品，以及城市紀念品等。

觀傳局表示，民眾走進辦公室，可一窺熊讚日常辦公工作環境、熊讚出任務照片，與滿滿粉絲祝福卡片，而辦公桌上的答錄機還有市長柯文哲等人神秘留言。

劉奕霆表示，透過熊讚辦公室，可以讓民眾更瞭解熊讚代表的台北城市精神，藉此深化品牌形象，吸引國內外旅客造訪，提升熊讚品牌能見度，創造吉祥物經濟新藍海。

慶祝熊讚辦公室開幕，觀傳局即日起至31日，推出系列活動，包含拍照打卡送限量熊讚文件夾、集章送限量特製貼紙、集字抽熊讚授權商品等活動，全館商品更有88折優惠。