選舉補助款成立基金會 李永萍推動地方創生

前台北副市長、去年參選新北市第十二選區立委候選人李永萍，雖然在選舉失利，她用一票30元的選舉補助款，要來推地方創生，並在汐止舉辦「台灣藝術創生文化基金會」開幕茶會，多位藝術文創界大咖及地方人士群集會場，讓平日匆忙的辦公大樓洋溢一股藝文風。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，她自台北天龍國來這七區跑了一整年後，認識那麼多鄉親、學到很多以前不知道的事情後，已對這些地方產生感情。於是她將自己的選舉補助款拿出來，再募集一些經費，在新北市設立了這個基金會，要用藝術創生回報鄉親，也非常感謝有來跟沒來的各地好朋友，對她滿滿的加油與打氣。將以新設立的基金會紮根地方繼續服務。

李永萍說，經過我這一年半來的了解，七星區是很典型城鄉差距很大的地方，像是汐止區跟台北市非常接近，所以很多特性、情況是屬於都會型的，但是瑞芳、平溪、雙溪、貢寮及金山、萬里這六區，其實是有很台灣鄉村會面臨的城鄉差距，最嚴重的就是人口老化，所以未來要推動的很都會的跟非都會的，我採取不同的策略，都會的部分我們會辦很多的社區活動，像是社區的彩繪、社區給小朋友、家長一起來說地方的故事，增加社區的參與。

李永萍指出，得跟當地的社區進行重組，就要辦一些活動讓年青人回鄉。像是現在我們跟雙溪的地方創生組織，預備辦一系列讓年青人重新認識自己故鄉的活動，那我們會先選拔幾個試點，如果幾個試點成功的話，我們就會全面鋪開，因為我一直認為台灣不大，人才是可以流通的，只是我們必須要讓那些專業的人知道那裡有他們的需求，那我之前在台北市，對於全國性的人才比較有所掌握，那我現在就是努力搭橋，讓這些對地方有心有關愛的人才，一起把地方帶動起來。