汐止厚德里午餐約會第七年 獅子會捐加菜金

汐止厚德里老人共餐，開辦以來從不間斷，今年邁入第七年，好多長輩們早就習慣這每個星期一次的午餐約會，今(19)日從新莊來的光華獅子會除了捐加菜金，還免費幫長輩義剪，換了新髮型一起吃飯，讓老人家都好開心。

每個禮拜三午餐約會，幾乎已經成了老人家們例行公事，不但志工們一大早買菜煮菜忙， 這一天長輩們提早報到，因為，一旁還準備了免費義剪，請來專業設計師，幫老人家換個新髮型，讓八十幾多歲的長輩好開心。

光華獅子會長林由天說，今天感謝陳有諒里長讓我們有機會來做社會服務，厚德里每個星期三共餐，連續辦了六年真的不簡單，而這次在前會長黃鏡榮的牽線下，來參加共餐，準備義剪也帶來加菜金，希望鼓勵老人家多多走出來動一動，吃飯聊天不無聊。

這一天菜色一樣豐富，有絲瓜、香腸、魯雞腿等等，幾乎餐餐報到的長輩很感謝里長跟志工，吃了七年多，餐色真的都很豐富，被里長餵的好飽，吃飯好熱鬧、很開心。

厚德里長陳有諒說，老人共餐轉眼邁入第七年，一直以來都有不同愛心人士贊助，因為光華獅子會長林由天知道我們每個星期都有辦共餐，今年第一個社會服務就跑來我們厚德里，並且捐贈了五萬元給老人共餐，真的很感謝。