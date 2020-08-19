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增設全新展示主題 北投會館逃生體驗營8/23起暫停開放

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北捷運北投會館「捷運逃生體驗營」將於8月23日起進行更新設備工程。圖／北捷提供
台北捷運北投會館「捷運逃生體驗營」將於8月23日起進行更新設備工程。圖／北捷提供

為提供民眾更好的互動體驗及展示空間，台北捷運北投會館「捷運逃生體驗營」將於8月23日起進行更新設備工程，並增設「擬真車站詢問處」，施工期間暫停開放，預計12月底前完工。

北捷表示，為宣導捷運安全及逃生知識，北投會館設置捷運逃生體驗營，館內設有滅火體驗室、動態模擬駕駛遊戲、AR彩繪列車、列車逃生區、隧道逃生區等互動遊戲及擬真體驗主題。

捷運逃生體驗營自2008年6月3日對外開放後，參訪人數已逾30萬人次，成為民眾體驗捷運安全設施、各級學校及幼稚園戶外教學的熱門景點。

此次工程除更新動態模擬駕駛主題、滅火體驗互動主題等展示空間及遊戲軟硬體設施外，還新增「擬真車站詢問處」，讓參觀民眾了解站務人員的工作。

北投會館位於台北捷運公司北投機廠內，館內有完善的訓練、住宿及運動設施，民眾若想前往參觀除自行開車外，也可搭乘捷運淡水信義線於復興崗站下車，2號出口「北投機廠」出站後，即可步行抵達。

台北捷運北投會館「捷運逃生體驗營」將於8月23日起進行更新設備工程。圖／北捷提供
台北捷運北投會館「捷運逃生體驗營」將於8月23日起進行更新設備工程。圖／北捷提供

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