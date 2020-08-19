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社子島案環評 兩派居民不同訴求拚場 近百警力維安

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市環境影響評估委員會今天審查社子島開發案，反對區段徵收的社子島自救會赴北市府大樓前抗議。記者林麗玉／攝影
台北市環境影響評估委員會今天審查社子島開發案，反對區段徵收的社子島自救會赴北市府大樓前抗議。記者林麗玉／攝影

北市環境影響評估委員會今天審查社子島開發案，下午兩點會議前，反對區段徵收的社子島自救會、與支持區段徵收的社子島權益促進會兩派居民分別赴北市府大樓前抗議拚場，為避免兩方人馬對立衝突，北市警局也派出近百警力維安，將兩派居民隔開， 幸無衝突發生。

支持開發、區段徵收的社子島權益促進會成員訴求，社子島居民要安居樂意，更要找回年青人，他們「唯一支持區段徵收，解決安置承租承購」；反對區段徵收的社子島自救會則是訴求「捍衛社子島、籲請委員退回環評」，甚至批評北市府得全區區段徵收，恐造成原居民被迫搬遷。

備受矚目的社子島開發案，細部計畫已都審通過，北市環評會議今天審查社子島案，兩派不同意見居民分別赴北市府抗議提出訴求。社子島自救會成員、在地居民王木琳說，社子島的開發範疇達302公頃，開發後僅剩下100公頃的土地分配艮居民，市政府不花一毛錢就搶走社子島一半以上土地，卻連開發公益性、必要性都講不清楚。

自救會成員、住了近50年的居民蕭木德也說，居民每次在說明會都強烈反應在地聲音，不過居民就只有聽聞官員草草回應，卻無任何答覆，他們訴求台北市政府應該停止社子島開發案，再度與居民充分溝通協調。

政大地政系教授徐世榮表示，北市府的社子島二階環評報告書指的開發行為目的及內容，指北市府是配合中央核定之都市計畫及防洪計畫，才會有今天的環評，但中央僅是審定都市計畫，中央尚未核定，若環評委員會今天審查社子島案，恐環評會議將違法。

自救會提出四點訴求，環評委員退回社子島案，勿縱容北市府強硬闖關；北市府應積極與居民重啟溝通管道，暫緩開發相關行政程序；北市府應重新辦理環評家戶訪查作業；北市府應提出減輕在地聚落生活型態衝擊的開發替代方案。

至於支持區段徵收的社子島居民權益促進會代表則批評自救會，「哪裏有開發，就去哪裡告」，促進會表示，他們是社子島居民，社子島開發是社子島的事，自救會不能亂竄，不要影響社子島的開發進行。

台北市環境影響評估委員會今天審查社子島開發案，支持區段徵收的社子島權益促進會赴北市府大樓前抗議。記者林麗玉／攝影
台北市環境影響評估委員會今天審查社子島開發案，支持區段徵收的社子島權益促進會赴北市府大樓前抗議。記者林麗玉／攝影

社子島 北市 環評

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