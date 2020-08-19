快訊

比利時籍工程師感染地不在台灣 張上淳分析原因在這裡

馬利軍隊首都叛亂！政變軍綁架總統 強迫政府總辭下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北流5000人滿載測試 北市交通局自信無塞車問題

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北流將在22日進行開幕前最後一次的5000人滿載測試。圖／北流提供
北流將在22日進行開幕前最後一次的5000人滿載測試。圖／北流提供

台北流行音樂中心將在9月5日舉辦「嗨！北流」開幕演唱會，為盛大迎接嶄新場館及做好開幕前最後測試，8月22日將進行5000人滿載測試，民眾除搭乘捷運步行前往表演廳外，也可乘坐免費接駁車，台北市交通局長陳學台自信表示，已做好萬全交通措施，相信不會有塞車問題。

交通局表示，北流鄰近捷運昆陽站及南港站，周邊停車空間有限，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸再步行前往，沿途皆有設置行人導引牌面及地貼，當天南港分局及交通警察大隊也將加強周邊道路違規取締及拖吊。

屆時民眾可由捷運昆陽站4號出口，往向陽路方向步行約5至8分鐘；從捷運南港站下車民眾可從1A出口，跟著導引標誌步行至南港轉運站西出口；若搭乘台鐵或高鐵者，可依導引標誌步行至北出口，步行約9至12分鐘。

除了步行前往外，交通局於22日當天安排8輛免費接駁車，其中5輛會來回捷運昆陽站、3輛來回捷運南港站，服務時間從下午4時起至晚間10時止，約3至5分鐘一班，並有工作人員現場引導。

鄰近周邊的公車路線也有20多條，民眾可搭乘公車至「台北流行音樂中心（東明里）」站下車，步行300公尺約4分鐘即可抵達，或是搭到「南港高中」下車步行450公尺、約6分鐘。

若騎乘YouBike民眾，北流周邊包含捷運昆陽站1號出口有72車位、南港車站（忠孝東路）38車位、興華路48車位、南港路2段178巷口30車位、向陽南港路口32車位；付費停車場也提供200格汽車、500格機車停車位。

陳學台表示，從8月22日的5000人滿載測試、9月5日開幕演唱會、蘇慧倫演唱會、金曲獎等直至年底活動，舉辦時間都在非交通尖峰時刻，加上周邊交通完善，相信不論是22日當天還是未來活動，都不會有塞車問題。

北市文化局也表示，22日當天為落實防疫政策，實施實名制及相關防疫措施，提醒民眾除攜帶身分相關證件外，也須戴口罩、量體溫，演出期間不可將口罩脫下，由於當天晚上6時30分進行演出，建議民眾下午5時即可陸續入場，避免等候因防疫作業耽誤進場時間。

捷運 演唱會 口罩

延伸閱讀

北市女警捷運站果斷壓制「暴女」 原來出身警察世家

侯友宜盼淡江大橋取代101煙火 北市：無法被取代

彰化主動採撿遭調查 北市衛生局：未針對無症狀者採檢

造型似台灣山脈又如太空船 台北流行音樂中心9月啟用

相關新聞

侯友宜盼淡江大橋取代101煙火 北市：無法被取代

淡江大橋及連絡道路整體工程最快2024年完工，新北市長侯友宜盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，並取代101放跨年煙火...

新月橋月球光雕遭屁孩刻字 高管處長：要畫回家畫牆壁

新北市高灘地工程管理處今年5月起在新莊新月橋舉辦幸福光雕展覽，並打造一顆直徑231.6公分的仿真月亮，成為當地打卡熱點，...

社子島案環評 兩派居民不同訴求拚場 近百警力維安

台北市環境影響評估委員會今天審查社子島開發案，下午兩點會議前，反對區段徵收的社子島自救會、與支持區段徵收的社子島權益促進...

北流5000人滿載測試 北市交通局自信無塞車問題

台北流行音樂中心將在9月5日舉辦「嗨！北流」開幕演唱會，為盛大迎接嶄新場館及做好開幕前最後測試，8月22日將進行5000...

新北預算將送審 藍綠無黨團：強力監督

新北市政會議今通過2021年總預算，歲入1658.04億元比去年多16.16億元、歲出1801.94億元比去年增加15....

雙北申辦2025世界壯年運動會 盼創造30億觀光收入

2025年世界壯年運動會日前舉行國際視訊申辦會議，新北市與台北市聯手完成第一階段簡報，共有3座城市角逐主辦權，將於11月...

雙北合作爭2025世壯運主辦國　11月3日有結果

第11屆世界壯年運動會（World Masters Games，以下稱世壯運）首度開放國際申辦，台北市、新北市搶下先機，...

淡江大橋放跨年煙火 侯友宜：取代101

淡江大橋及連絡道路整體工程，預計最快2024年完工，新北市長侯友宜今在市政會議指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標...

震撼彈！ 北畜董事長、總經理雙辭

台北畜產公司昨天舉行董事會，董事長葉文忠、總經理姚量議雙雙請辭，拋人事震撼彈。葉文忠發聲明表示，市府先前以涉賄提董事長改...

北市一老公寓違建空中套房 陳情半年不見拆

北市興隆路2段一處老公寓違建，遭周邊住戶陳情，屋主去年9月擴增4樓及頂樓違建，不僅前陽台、屋頂女兒牆外推，後陽台更騰空加...

金山區小編疑過勞死 監委調查

新北市金山區公所負責經營臉書社群、兼任新聞聯絡人的約聘僱人員陳嘉緯，4日疑因長期過勞猝死。監察委員葉大華、王美玉及紀惠容...

纜線地下化 中和莒光路將拔36根電桿

新北市中和區公所從8月中旬開始，在莒光路的兩側施作纜線地下化工程，將拔掉36根電線桿，並移除占據人行道的所有變電箱、路燈...

熱門新聞

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

桃市半年行人車禍18死1686傷 市警9月起全面路口大執法

台北市府不租了？ 八德監理所恐搬家

166年基隆中元祭今晚點燈 明開鬼門老大公廟人流管制

金門有1家庭孩子全都沒上學 家扶請願盼公權力介入

新店當領頭羊 行政園區10月完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。