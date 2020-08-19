北流5000人滿載測試 北市交通局自信無塞車問題

台北流行音樂中心將在9月5日舉辦「嗨！北流」開幕演唱會，為盛大迎接嶄新場館及做好開幕前最後測試，8月22日將進行5000人滿載測試，民眾除搭乘捷運步行前往表演廳外，也可乘坐免費接駁車，台北市交通局長陳學台自信表示，已做好萬全交通措施，相信不會有塞車問題。

交通局表示，北流鄰近捷運昆陽站及南港站，周邊停車空間有限，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸再步行前往，沿途皆有設置行人導引牌面及地貼，當天南港分局及交通警察大隊也將加強周邊道路違規取締及拖吊。

屆時民眾可由捷運昆陽站4號出口，往向陽路方向步行約5至8分鐘；從捷運南港站下車民眾可從1A出口，跟著導引標誌步行至南港轉運站西出口；若搭乘台鐵或高鐵者，可依導引標誌步行至北出口，步行約9至12分鐘。

除了步行前往外，交通局於22日當天安排8輛免費接駁車，其中5輛會來回捷運昆陽站、3輛來回捷運南港站，服務時間從下午4時起至晚間10時止，約3至5分鐘一班，並有工作人員現場引導。

鄰近周邊的公車路線也有20多條，民眾可搭乘公車至「台北流行音樂中心（東明里）」站下車，步行300公尺約4分鐘即可抵達，或是搭到「南港高中」下車步行450公尺、約6分鐘。

若騎乘YouBike民眾，北流周邊包含捷運昆陽站1號出口有72車位、南港車站（忠孝東路）38車位、興華路48車位、南港路2段178巷口30車位、向陽南港路口32車位；付費停車場也提供200格汽車、500格機車停車位。

陳學台表示，從8月22日的5000人滿載測試、9月5日開幕演唱會、蘇慧倫演唱會、金曲獎等直至年底活動，舉辦時間都在非交通尖峰時刻，加上周邊交通完善，相信不論是22日當天還是未來活動，都不會有塞車問題。

北市文化局也表示，22日當天為落實防疫政策，實施實名制及相關防疫措施，提醒民眾除攜帶身分相關證件外，也須戴口罩、量體溫，演出期間不可將口罩脫下，由於當天晚上6時30分進行演出，建議民眾下午5時即可陸續入場，避免等候因防疫作業耽誤進場時間。