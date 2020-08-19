新北預算將送審 藍綠無黨團：強力監督

新北市政會議今通過2021年總預算，歲入1658.04億元比去年多16.16億元、歲出1801.94億元比去年增加15.06億元，今年歲入歲出短差143.9億元，若加上借新還舊1082億元，新北明年需舉債1225億元，將函送新北市議會審議，新北市議會國民黨、民進黨、無黨3黨團都指出，會強力監督預算。

去年底審查今年度總預算案時，藍綠雙方一直沒有共識，幾度爆發衝突，民進黨團退席杯葛，雖然最後總預算案破天荒只刪1276萬元，包裹表決過關，卻留下藍綠惡鬥的負面印象，無黨團結聯盟總召蔡錦賢呼籲，開會審預算時各黨團必須要協調溝通。

國民黨團書記長周勝考說，國民黨立場仍是監督市府預算，必須要開源節流，但以執政黨角度，希望在合情合理狀況下，預算該刪就刪、不該刪就不能刪，若民進黨要按照依「比例」刪除就是不合理，應該實質審查才對。

民進黨團總召林銘仁說，去年國民黨用席次優勢強勢包裹表決，未詳細討論與審查，今年民進黨會對於宣傳活動、社會福利、弱勢照顧、重大交通建設、民生飲水、汙水廢棄物等議題加強監督力道，國民黨議員不能只做舉手部隊，要看緊荷包。

新北主計處指出，歲入1658.04億元比去年增幅0.98％，主因是課稅收入增加34.70億，包含有13.34億元的統籌分配稅款，另外新北明年起開徵汙水下水道使用費，增加10.50億元收入，不過市有不動產作價收入減少27億元，補助及協助收入減少8.74億，明年仍增加16.16億元。

歲出1801.94億元比去年增幅0.84％，是配合中央對校園電力系統改善與冷氣裝設計畫增加24.45億元，社會福利經費增加22.87億元，美術館興建工程增加6.26億元，但捷運局軌道建設發展基金減少11.94億元，市有不動產作價投資估共建設基金減少27億元，明年歲出增加15.06億元。