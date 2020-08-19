侯友宜肯定彰化防疫作為 籲中央滾動修正策略

新北市長侯友宜今天表示，彰化縣衛生局積極主動篩檢入境者，應肯定其找到防疫關鍵的積極態度，盼望中央滾動式修正防疫策略，重視入境全面普篩與居家檢疫問題。

彰化縣衛生局採檢無症狀居家檢疫者，從美國返台的少年在居家檢疫期間確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），防疫作為引發爭議。

新北市府今天舉行因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第80次應變會議，侯友宜主持會議時表示，衛生福利部長陳時中曾說過，武漢肺炎仍有發生社區感染的可能。防止疫情仍須阻絕於境外，嚴格落實居家檢疫。

侯友宜會中與接受聯訪時表示，彰化縣衛生局積極、主動、負責篩檢的作為可以理解且應肯定。更重要的是透過篩檢找到防疫忽略的問題，找出問題的關鍵點，印證全面普篩的重要性。

侯友宜說，嚴守國際防線刻不容緩，這也是他一直呼籲入境者一定要全面普篩，加上居家檢疫及健康自主管理等3層管制。

他盼望在量能充足下，能全面入境普篩。中央須重視這次問題凸顯的焦點，滾動式修正防疫策略的步伐，將病毒全面阻絕於境外。只要中央採取入境全面普篩，地方政府就不需要去做這些事情。

至於防疫旅館數量不足問題，侯友宜說，新北市共950間防疫旅館，入住率8成9，透過環境衛生及房客分流等管制措施，以滿足防疫需求。防疫旅館絕對不能有破洞，呼籲中央按傳染病防治法協調旅館業者加入。