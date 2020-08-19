侯友宜盼淡江大橋取代101煙火 北市：無法被取代

淡江大橋及連絡道路整體工程最快2024年完工，新北市長侯友宜盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，並取代101放跨年煙火。台北市觀光傳播局長劉奕霆表示，台北一零一跨年晚會活動，已是全世界矚目的跨年大秀之一，台北一零一跨年煙火相信無法被取代。

淡江大橋第一標台北港臨港大道段於2016年11月完工，第二標八里端引橋至八里連絡道及淡水端隧道段，於2016年3月開工，預計2020年9月完工，第三標主橋段則在爭取多年後，去年2月23日開工，預計最快2024年完工。侯友宜說，淡江大橋是全台灣最美麗的地標，因剛好是在最美麗淡水夕陽暮色裡，淡江大橋未來是所有人最美好的記憶。並盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，並取代101放跨年煙火，變成全世界的目光。

北市觀光傳播局長劉奕霆則表示，台北一零一跨年晚會活動，已是世界矚目跨年大秀之一，每一年台北一零一也會展現最好的煙火秀，讓世界看見台灣，畢竟台北一零一過去也曾是全世界最高的大樓，台北一零一跨年煙火相信無法被取代。