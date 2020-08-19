雙北合作爭2025世壯運主辦國 11月3日有結果
第11屆世界壯年運動會（World Masters Games，以下稱世壯運）首度開放國際申辦，台北市、新北市搶下先機，合作提出申請，已於8月14日完成第一階段申辦視訊簡報，國際壯年運動總會將於11月3日將宣布主辦國，若能搶下主辦權，屆時將有110個國家，超過3萬名運動員來台參賽，商機無限。
第11屆世壯運將於2025年5月17日至30日舉行，為期14天，世壯運參賽年齡需達30歲以上，比照奧運會模式，每4年舉辦1次，別於國際賽事採國家代表隊，世壯運選手則代表個人或運動團體出賽，並沒有任何國家代表團，目前有法國巴黎、澳洲伯斯、台灣雙北市（新北市、台北市）要來爭取2025年主辦權。
北市體育局表示，雙北以「運動無界｜人生無限（SPORTS beyond AGE｜LIFE without LIMITS）」為標語，攜手爭取2025年世界壯年運動會主辦權，預計將投入10億元左右預算，若能爭取到主辦權，開幕將辦在2022年將竣工的台北大巨蛋，閉幕則在新北是微風運河，屆時將規畫32個競賽種類，預計有110個國家，超過3萬名運動員來台參賽，若選手再帶親屬來台停留觀光，商機無限大。
北市體育局長李再立與新北市教育局長張明文8月14日與國際壯年運動總會多位評選委員進行視訊簡報會議，席間委員建議可再提出詳細旅遊資料，9月1日會再與總會討論賽會舉辦合約、細節，10月21日召開決選會議，11月3日將正式宣布主辦國。
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