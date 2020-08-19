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新月橋月球光雕遭屁孩刻字 高管處長：要畫回家畫牆壁

聯合報 / 記者吳亮賢江婉儀／新北即時報導
新月橋月球光雕成為民眾的打卡熱點。記者吳亮賢／攝影
新月橋月球光雕成為民眾的打卡熱點。記者吳亮賢／攝影

新北市高灘地工程管理處今年5月起在新莊新月橋舉辦幸福光雕展覽，並打造一顆直徑231.6公分的仿真月亮，成為當地打卡熱點，但近日有民眾發現，月亮竟被刻下「小瑋」、「歐戀」兩詞，引發砲轟。高管處長謝俊隆表示，今晚10點將派員修復，他也無奈地說，民眾真的要有公德心，「要畫回家畫自己的牆壁。」

因應今年5月20日的特殊諧音「2020520，愛你愛你我愛你」，高管處於新月橋舉辦幸福光雕展覽，設置1層樓高婚戒的求婚布景，兩側還有如星河般的引道裝置，其中大小為月球150萬分之1的仿真月球，每到夜間就會點燈，浪滿指數破表，吸引許多民眾合影留念，甚至有情侶在此求婚。

不料，近日竟有情侶刻下「小瑋」、「歐戀」兩詞，想藉此留下紀念，民眾發現後，拍下照片貼在臉書「爆怨公社」，引來許多網友砲轟「真是沒公德心」、「屁孩行為」。

謝俊隆指出，已調閱監視器循線追查刻字的人，由於受損痕跡需要晚上月球透光，才能清楚確認範圍，今晚10點將派員前往處理，初步研判為鑰匙刻痕，將用顏料覆蓋，與原先顏色融為一體，希望能盡量恢復原貌。

謝俊隆也無奈表示，希望民眾要有公德心，愛護公共藝術，「要畫就回家畫自己的牆壁」，未來將請保全於晚間每半小時巡邏一次，同時調整監視器拍攝角度，以免類似情形再度發生。

此外，新北市府今年推出「河濱幸福三部曲」，首部曲為三重辰光橋的愛情鎖、愛情椅，二部曲為新月橋求婚場景光雕，三部曲則將於10月在八里打造婚紗拍攝勝地，象徵相戀、求婚、拍婚紗的浪漫進程。

新月橋月球光雕為民眾的打卡熱點，但卻遭沒公德心的民眾在此刻字。記者吳亮賢／攝影
新月橋月球光雕為民眾的打卡熱點，但卻遭沒公德心的民眾在此刻字。記者吳亮賢／攝影

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