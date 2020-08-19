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淡江大橋放跨年煙火 侯友宜：取代101

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今在市政會議指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，並取代101放跨年煙火，變成全世界的目光，看見台灣之美。圖／報系資料照片
新北市長侯友宜今在市政會議指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，並取代101放跨年煙火，變成全世界的目光，看見台灣之美。圖／報系資料照片

淡江大橋及連絡道路整體工程，預計最快2024年完工，新北市長侯友宜今在市政會議指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，並取代101放跨年煙火，變成全世界的目光，看見台灣之美。

淡江大橋第一標台北港臨港大道段於2016年11月完工，第二標八里端引橋至八里連絡道及淡水端隧道段，於2016年3月開工，預計2020年9月完工，第三標主橋段則在爭取多年後，去年2月23日開工，預計最快2024年完工。

侯友宜說，淡江大橋是全台灣最美麗的地標，因為剛好是在最美麗淡水夕陽暮色裡，每次飛機起降，都能遠看淡江大橋，不論是回到故鄉、離開故鄉最重要指標，淡江大橋未來是所有人最美好的記憶。

侯友宜表示，未來在重要的節日，讓淡江大橋變得更美麗，變成全世界的目光，這就是台灣的驕傲，淡江大橋興建過程中，興建完畢可以融入更多觀光旅遊，更多指標特色，讓大家看得到台灣之美。

市議員陳偉杰表示，因淡江大橋為單塔斜張橋，具有設計獨特性，若搭配煙火可能更加美觀，將樂觀其成；但在跨年期間，人潮必定很多，周邊配套措施也應預先規畫，如觀賞煙火以及停車的空間，以及煙火施放恐造成的環境影響，都要做好評估。

市議員鄭宇恩表示，以往新北市府在淡水漁人碼頭放煙火，民眾總抱怨「雷聲大雨點少」，塞車塞了老半天，結果只看到3分鐘，也不是很精彩，若真要規畫淡江大橋煙火，就要做出口碑；另外，若施放煙火，周邊店家常被找去分擔經費，市府應要注意比例，以免造成商家負擔及困擾。

新北市長侯友宜今在市政會議指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，並取代101放跨年煙火，變成全世界的目光，看見台灣之美。圖／公路總局提供
新北市長侯友宜今在市政會議指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，並取代101放跨年煙火，變成全世界的目光，看見台灣之美。圖／公路總局提供

淡江大橋 侯友宜

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