新月橋公共藝術遭刻字 惹眾怒追查破壞者
新北市新月橋上公共藝術月亮遭情侶遊客刻字破壞，市府表示，將循線追查破壞者，並予以處分。另外，農曆七夕情人節將屆，將會在河濱辰光橋愛情鎖加強巡邏，嚴防破壞。
連接新北市板橋區與新莊區廟街的新月橋，是橫跨大漢溪上景觀橋梁，造型優美加上夜間有光雕，是許多市民休閒場所。
新北市府高灘地工程管理處營運企劃科長廖英琦今天晚間表示，今年5月在新月橋上，以玻璃纖維打造巨型月亮公共藝術，吸引眾多戀人前往。
近日有民眾發現，月亮造景被疑似情侶刻上「小瑋、歐戀」字眼，16日晚間民眾拍攝照片後，張貼在社群媒體上，引發眾怒罵刻字的人「沒良心」。
廖英琦說，其中，「歐戀」兩字為簡寫，依照巨型月亮比例還算明顯，是新北河濱公共藝術首度被刻字。高灘處已調閱監視器由養護、巡防單位循線追查。保全人員也會加強巡邏，防範類似事件再度發生。
這一處巨型月亮，每到夜間會點燈，仿照月球外表與光影完整複製隕石坑洞，讓許多情侶在公共藝術前合影留念，甚至求婚。
高灘處長謝俊隆今晚接受記者訪問表示，循線若查出刻字者，將對破壞公物者提告處分。他說，大都會河濱公園辰光橋上還有藝術造景愛情鎖，也是熱門景點，將請保全人員加強防範巡邏，呼籲民眾愛惜藝術品，不要任意破壞觸法。
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