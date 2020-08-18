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校園不外借辦普渡 北市府：未嚴格限制

中央社 / 台北18日電

北市議員汪志冰接獲里長陳情，指稱中元普渡將屆，北市府教育局卻要求學校不准外借校園場地辦理普渡。教育局今天表示，未嚴格限制，只要學校同意都可借用校園場地。

國民黨籍市議員汪志冰接獲多名里長陳情，指稱教育局督學在北市校長通訊群組提到，要學校不准把校園場地外借給里辦公室辦普渡活動，里長認為，過去都按規定申請，無法理解市府為何要透過非正式通告，要求校長拒絕外借校園場地。

汪志冰說，依台北市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法規定，活動不影響學校教學、未違背法令或善良風俗，都可依規定申請、借用校園場地，且中元普渡活動都在暑假舉辦，也未影響校方教學。

汪志冰表示，民政局也要求區公所不可協助里辦公室向學校借場地。她認為民政局要主動協助，教育局則應依往例讓民眾可外借學校場地，並檢討校園開放項目及準則。

教育局主秘陳素慧受訪時說，未要求校方不准借場地給里辦公室辦普渡，普渡屬民俗活動，不會強迫學校不准外借場地，但還是要考量校方、家長會的想法，所以由校方決定是否外借場地。

她指出，若有學校曾外借場地，仍可持續辦理，過去未外借場地的學校，基本上還是不對外開放，此外，里辦公室要借校園辦普渡，未嚴格限制，只要不破壞善良風俗，都可跟校方申請。

民政局表示，市議會民政委員會日前要求，區公所不用協助里辦公室跟校方借場地辦普渡等相關活動。

普渡 教育局 北市

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