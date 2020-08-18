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批北市畜產人事反改革 姚量議：非針對個人

中央社 / 台北18日電

台北畜產公司今天開董事會，葉文忠請辭董事長後，通過莊金安任董事長，但姚量議仍辭總經理，並批市府支持反改革的人擔任董事長。姚量議表示，價值不同只能辭職，強調非針對個人。

台北畜產公司今天的董事會，葉文忠在董事會請辭，董事會通過由士林區農會代表莊金安擔任畜產公司董事長。姚量議也在會議結束時，請辭總經理後離開現場。

台北畜產公司6月間曾開董事會，對於葉文忠涉農會賄選案遭判刑，北市府在會議中提出臨時動議解職葉文忠，因出席人數不足，最後僅提建議案。

葉文忠今天請辭，董事會通過莊金安接任。葉文忠發聲明稿說，顧及畜產公司營運，且避免政治力介入，保障消費大眾權益，尊重市府建議與協商，辭去董事長及常務董事。

雖然葉文忠去職，姚量議仍辭總經理，姚量議在臉書說，「屢次誠實地將公司的困境，呈報公司決策高層了解，但卻總未能獲得完整支持。」「今日董事會上，市府再次以人事異動表達了『反改革』的意向」。

姚量議下午受訪說，市長柯文哲曾提過公司經營不要受政治干擾，他提出改善管理費等建議，北市府態度卻曖昧不明，且支持反對改革的人，價值已不同，只能辭職。

地方人士分析說，士林區農會有農會前理事長郭萬清及台北市農會理事長莊龍彥2派系統。請辭董事長的葉文忠和接任莊金安，其實都算是莊派人馬。

對於請辭總經理是否因為是莊金安接任董事長，姚量議重申，他請辭總經理是因與畜產公司的價值已不同，並非針對個人。

民進黨市議員王世堅在市議會受訪時表示，姚量議提出改革方案確實可改善畜產公司，卻不被公司高層接受。

王世堅說，葉文忠雖請辭畜產公司董事長，不過士林區農會在畜產公司董事會仍占4席，柯文哲就是妥協，市政府對此議題不是麻痺，要不就是考量其他因素，且北市府在董事會也有5席，卻都不吭聲，根本是任由其他董事擺布。

市場處批發科長高振翔受訪表示，姚量議請辭事出突然，若姚量議堅持請辭，市府會考量專業人才擔任總經理，至於姚量議提到反改革，他無法回應。

北市 王世堅 柯文哲

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