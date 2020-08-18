深坑手機應用課登場 區長化身示範模特兒

大新店有線電視舉辦的「串起美一刻生活剪影-手機應用教室」，今(18)日到深坑區土庫里，區長黃美華到場關心，並且當起來學員拍照的示範模特兒，她感謝大新店有線電視的課程規劃，讓大家能夠應用手機將照片變成生動的影片。

在課程中，老師除了教導大家如何拍出美美的照片，也實地讓每個人操作拍攝，從構圖、角度各方面，仔細講解，在影片編輯中，也將APP內的各項功能，細說分明。

里長高太郎說，雖然自己會拍照，卻不會將照片變影片，現在學會了，以後就能將里內活動照片編輯成影片。

編輯出來的影片，搭上文字、搭上音樂，活潑又生動，前來學習的志工都很開心，有人表示以後會將志工上課照片做成影片、也有人說要把旅遊照片變成影像紀錄，這堂手機課程讓他們收穫良多。

短短3小時的手機應用學習課程，讓每一位志工大哥大姊都欲罷不能，看見自己的作品，更是成就感十足。

大新店有線電視總經理王鍌生表示，從第一場在新店辦理之後，獲得熱烈回響，未來會持續在經營區內巡迴舉辦，希望每一位長輩或民眾都可以輕鬆學會影片編輯，為自己的生活留下美麗的每一刻。