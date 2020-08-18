貢寮吉林里終有簡易自來水 長者免受取水苦

貢寮區吉林里因位在內寮深山，自來水管線無法到達，當地里民的水塔大多取用山澗野溪，但每年農曆六至八月流量銳減，在市府水源局補助330萬元經費，透過區公所施做簡易自來水完工，長者終不用辛苦出門取水，非常開心感謝。

吉林里屬於貢寮區最偏遠的山區，里民以農牧生活為主，居住分散，地形錯綜複雜，因為使用野溪當自來水源，多年來夏季末的水量十分不穩，因此當地里長簡束卿在新北市長侯友宜下鄉行動治理時，提出建議施作簡易自來水，而在今年旱季來臨前，枋腳堡地區的工程也已完成。

貢寮區長鍾耀磊表示，此次枋腳堡簡易自來水工程，包含六座水塔及取水眼，還有超過兩公里的輸水管路，水管沿著內寮街，共24戶居民自來水得到改善，行動不便的長者們，也都不需再使用門前固定擺放的取水桶、水管了。

吉林里長簡束卿表示，枋腳堡目前水源頭清澈乾淨，水源充足，里辦公室也會定時前來巡視整理落葉淤積，日後也希望爭取將簡易自來水延伸至里辦公處附近，造福更多里民。