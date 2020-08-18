平溪社區性別暴力防治 孩童Q版漫畫有創意

平溪區菁桐社區是性別友善社區，為加深當地防治性別暴力的觀念，今(18)日平溪區公所首次試辦「反性別暴力漫畫工作坊」，社區孩子學習漫畫人體構圖技巧，開發他們對Q版人物的重新詮釋，也藉主題讓反性別暴力向下扎根。

平溪區公所社會人文課長李元裕表示，平溪區菁桐社區包含著菁桐、白石、薯榔三里里民，除了在老人小孩年齡層中女性比例偏高，也是平溪首個性別友善社區，這次的性別暴力防治結合創意，希望在藝術課程中，傳達尊重兩性多元的重要。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，今天除了帶領社區長輩上課分享，這次也邀請漫畫老師帶領社區孩子們畫出性別友善思想，老師提供漫畫技巧的啟發，將人物的身體比例概念，交給孩子們自由發揮，可愛的大眼，渲染多彩的背景設計，再加上象徵「反性別暴力」的紫色絲帶，孩子們畫完也將所學到性別友善知識跟大家分享。

孩子們的畫作將在日後於菁桐礦業生活館展出，希望藉由創作，提升孩子對漫畫技巧的興趣，未來也能用漫畫紀錄下生活的有趣事物，而性平觀念的結合，希望在他們心中埋下種子，不僅能照顧好自己，也能適時關心身邊需要幫助的人。