營造商跳票！萬華青年社宅工程停擺 最快10月重新開工

高達18.95億元統包工程款的萬華青年社會住宅二期，得標廠商豪昱營造6月驚傳跳票，工程全面停擺，影響約600名工人生計，台北市都發局今表示，豪昱公司已提出繼受廠商且資格審查符合，最快9月底完成程序，二期工程則預計2022年6月中旬完工。

萬華青年社宅二期於2017年3月招標，同年7月台北市長柯文哲出席動土典禮，預計2020年1月完工，之後延至5月完工，隔月就傳出得標廠商豪昱營造跳票，其建物結構已蓋到13樓，目前全面停工。

都發局住宅工程科長魏國忠指出，豪昱營造已提出偉詮營造、唐葳機電為受廠商，市府8月初審查後確認資格符合，目前正在擬定繼受契約，最快9月底將完成程序。

魏國忠表示，當時豪昱營造施工進度35%、市府付款進度32%，市府尚有款項還未給豪昱，針對未清償、已施作未計價工程部分，現由繼受廠商、監造、下游包商三方聯合清查進度及金額，確保下游包商及後續繼受廠商權益。

魏國忠表示，9月底完成繼受程序後，偉詮營造、唐葳機電最快10月初就會開工，之前規畫興建2棟地上19層、地下3層建物、共518戶，房型分為一房型10~12坪、兩房型16~18坪、三房型22~24坪等計畫不變，但工程進度將延後，預計2年後完工。