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普度法會不收三倍券 蘆洲受玄宮籲：振興凡間經濟

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市蘆洲受玄宮將於9月13日舉辦中元普度法會，但普度法會只收現金，「謝絕三倍券」，希望民眾留著「振興凡間經濟」。圖／受玄宮提供
新北市蘆洲受玄宮將於9月13日舉辦中元普度法會，但普度法會只收現金，「謝絕三倍券」，希望民眾留著「振興凡間經濟」。圖／受玄宮提供

新北市蘆洲受玄宮將於9月13日舉辦中元普度法會，但日前廟方在臉書PO出聲明，信眾捐贈的贊普品可透過廟方代捐公益，但普度法會只收現金，「謝絕三倍券」，希望民眾留著「振興凡間經濟」。

蘆洲受玄宮位於新北市蘆洲區三民路巷弄內，主祀玄天大帝，源自祖廟南投松柏嶺受天宮降乩濟世的傳統信仰，每月初一、初五、十一、十五、廿一、廿五晚會舉辦降乩儀式，是都會區少見保留降乩文化的宮廟。

廟方指出，農曆7月26日(國曆9月13日)是每年例行的普度日期，8月1日起受理報名，民眾完成繳納緣金後，領回「慶讚中元普度門籤」，農曆七月時貼在門口，告訴好兄弟當天到受玄宮享受法食。

廟方更在臉書貼出文宣強調，法會僅接受現金，「三倍券就該用在在振興凡間經濟」，引來近兩千名網友按讚，並直呼是「宗教界表率」，更有人說，「想去廟裡捐獻香油錢了」、「拿三倍券去買供品」。

受玄宮主委歐文棟表示，廟宇有社會責任，三倍券本身用意為刺激消費，不適合當作香油錢，此外，每份普度供品為600或300元，若使用三倍券必須找零，因此也不方便收取。

歐文棟說，每年普度大約有幾百位民眾參與，普度後的物資，若民眾沒有要帶回家，將代為捐贈公益，「救濟陽間弱勢，達到冥陽兩利的雙重功德。」

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