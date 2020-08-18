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社工訪查個案不易 新北議員捐20輛機車

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員蔡淑君（左）與丈夫林光中（右）今捐出20輛125CC機車給社會局。新北市長侯友宜（中）說，感謝捐贈讓機車化身為行動社福的利器。記者王敏旭／攝影
新北市議員蔡淑君（左）與丈夫林光中（右）今捐出20輛125CC機車給社會局。新北市長侯友宜（中）說，感謝捐贈讓機車化身為行動社福的利器。記者王敏旭／攝影

新北社工服務案件多，且部分案件地處偏遠交通不便，需要使用機車訪查個案，但社工騎乘的機車多是警局所淘汰的車輛，新北市議員蔡淑君與丈夫林光中今捐出20輛125CC機車給社會局。新北市長侯友宜說，感謝捐贈讓機車化身為行動社福的利器。

侯友宜說，新北幅員遼闊並設有10處福利服務中心，偏區交通不便、都會區易遇到狹窄巷弄，所以社工交通工具以機車為主，但現行公務車老舊不堪使用，萬一車輛半路故障會影響服務效能，感謝蔡淑君夫婦慷慨捐贈。

蔡淑君說，她與丈夫今年7月到桃園龜山頂湖福德宮許願，願望成真後回到廟裡還願，也向「伯公」（福德正神）和觀音媽擲筊請示，想捐120萬元善款但身為新北市議員能否回饋給新北，沒想到連應2個允杯，讓她決定購買機車捐贈。

新北社會工作科長劉文湘說，社工訪查個案、載送物資、拜會鄰里以機車最方便，但新北社福單位現有配置車輛不足，過去都使用警察淘汰下來的車輛，多數都不堪使用，必須要反覆維修。

劉文湘表示，有些車輛也是較重的150CC機車，但社工女性比例佔多數，使用上有些限制不易騎乘，但也無法編預算購買，10多年沒有新的車輛，如今有新車更能為地方服務，照顧更多的弱勢家庭。

新北社會局長張錦麗表示，感謝響應「新北市好日子愛心大平台」，而開辦迄今14個月結合社會各界善心人士及企業團體宮廟等力量，已媒合9億7356萬2708元，包含物資7億多及善款2億多萬元。

新北市議員蔡淑君與丈夫林光中今捐出20輛125CC機車給社會局。記者王敏旭／攝影
新北市議員蔡淑君與丈夫林光中今捐出20輛125CC機車給社會局。記者王敏旭／攝影

社工 侯友宜

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