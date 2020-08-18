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整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定
基隆市長林右昌今指出，汐止民生線台北段蓋的機率不高，新北段則積極推動，未來如果只剩新北段，應和基隆輕軌整合。新北捷運局指出，基隆輕軌新北汐止段、汐民線有介面競合問題，等待交通部整合最有效益的綜合方案，尊重交通部汐科樟樹灣共線段整合結果。
捷運汐民線二期環評第三次小組會議審議，今年4月建議修正通過，台北捷運局會將修正內容送至環保署，今年7月31日經環保署環境影響評估審查委員會第380次會議審查通過，並進入下階段綜合規畫，可望在2022、23年順利動工。
汐止民生線工程預計9年的時間，而全線完成則需要14年的工期，汐民線全線將會有15站，其中新北轄內則有5站。新北捷運局表示，台北捷運局會繼續負責綜合規劃報告修訂作業
不過近期基隆輕軌備受討論，其中部分路線與汐止民生線重疊，新北捷運局表示說，迄今尚未提出解決方案，等待交通部協調整合出最有效益的綜合方案，才能推動汐民線，新北尊重交通部汐科樟樹灣共線段整合結果。
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