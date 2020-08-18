新北打造深澳彩色小卷村 拍照打卡還可換七夕情人禮

七夕即將到來，新北市漁管處將七夕浪漫元素與在地海產結合，在深澳漁港舉辦「尋找神祕小卷旗」活動，民眾即日起至深澳漁港協助2隻「被拆散的」褪色小卷找到彼此並拍照，就可到合作餐廳兌換限量愛情鎖，象徵牢牢鎖住彼此的幸福。

漁管處表示，為了讓大家更熟悉深澳小卷，今年特別在深澳漁港懸掛Q版的小卷旗幟，將深澳營造成小卷村，即日起至8月23日舉辦尋找神秘小卷旗的活動，以深受大小朋友喜愛的Minecraft電玩遊戲風格，設計Q版小卷旗，小卷旗色彩繽紛，也成為深澳地區新的拍照打卡地點。

漁管處此次將七夕浪漫元素結合在地海產，漁管處表示，小卷旗中有兩隻小卷因找不到相愛的彼此，身上的色素胞褪成了黑白色，活動期間民眾只要到到深澳漁港協助2隻褪色的小卷旗找到彼此並拍下照片，可憑照片至海天步道一樓的「嵐海祕境咖啡音樂餐廳」兌換小卷的祝福「愛心鎖」好禮，用浪漫的愛心鎖，牢牢鎖住彼此的幸福，限量200份。

8月正值小卷盛產期，搭上情人節潮流，市府推出深澳「鎖定鐘生，不厭卷」活動，即日起至8月31日前到指定店家消費即可免費獲得愛心鎖，在愛心鎖寫上情人的姓名或心願，掛在海天步道指定欄杆上，象徵牢牢鎖住彼此的愛情。