疫情遇農曆七月鬼門開 宮廟縮減規模照常辦普度

新冠肺炎疫情爆發期間，全台各大宮廟紛紛停辦遶境、進香等大型活動，如今隨著疫情趨緩，又適逢農曆七月「鬼門開」，宮廟照常舉辦普度活動，淡水竹林慈玄宮「淡水河祭路祭薦拔祈福大法會」將於8月28、29、30日登場，新莊地藏庵也將舉辦3天的地藏王菩薩聖誕及普度法會。

淡水河祭路祭文化協會理事長、竹林慈玄宮主委蔡錦賢指出，淡水河祭路祭大法會每年於淡水河畔辦理，迄今已邁入第19年，2006年起由竹林慈玄宮主辦，結合地方團體及里長超度無祀先靈，為北海岸年度盛事。

蔡錦賢表示，關渡到淡水、三芝交界重要道路及河域，常有交通及意外事故，為超度亡靈及各路好兄弟，每年舉辦法會請法師們主持誦經、科儀，藉此讓亡靈聽經聞法，離苦得樂、往生淨土。⠀

今年因應疫情，廟方也縮減規模，並規畫防疫措施，工作人員將在會場出入口處執行消毒、量體溫，並宣導民眾自行攜帶口罩，若民眾沒帶，現場也會提供。往年參與人數大約600多人，今年也將控制在300人以下，其中路祭儀式因繞行淡水地區，參與人員將改為不下車，由法師沿路灑淨，避免群聚。

另外，每年農曆7月27日起，新莊地藏庵也會舉行3天的地藏王菩薩聖誕及中元普度法會，首日晚間的破地獄門科儀，更是全國少見的儀式，引領落入阿鼻地獄的亡靈，能脫離苦海；中元普度法會則開放民眾報名，設置超過萬座先靈牌位，由法師誦經祈福。

地藏庵主委林俊德表示，往年法會期間，每日都有破萬民眾前來參拜，今年因應疫情，除了要求民眾配戴口罩、量體溫，也開放24小時參拜，呼籲民眾可利用白天或晚上的離峰時刻前來，分散人潮。