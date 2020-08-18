樹林公所改建行政園區？ 異地或原地尚無定案

新北市樹林區公所老舊場地小，且公家單位戶所、地政、警局等各自分散，民代關心改建，期盼打造樹林行政園區，彙整各單位進駐。據了解，目前有兩大方案，一是與隔壁農會原地重建；二是與中央協調，利用大安文化路口國產署地，與社宅共構，兩方案仍由城鄉局評估中。新北市長侯友宜日前在議會接受質詢時，表示會加速評估。

1979年完工啟用的樹林區公所，因新北市升格，社政等業務量變大，與戶政事務所、地政事務所及警察局分散各處，地政事務所靠近山佳火車站，距離區公所就算開車要15分鐘，因此地方民代常表達重建需求。市府評估有需求，副市長陳純敬7月中也曾到場視察，後續請城鄉局評估哪個方案可行。

據了解，原地與農會合併重建方案用地取得沒問題，只是面積較小，需要找中繼辦公室、或是採辦半半重建，不過當地重建鄰近火車站、當地人也較熟悉；大安文化路口則為國產署的地，原本就準備做社會住宅，需跟中央協調可行與否，該地面積較大，未來鄰近捷運萬大線。

議員陳世榮表示，希望爭取樹林行政園區，藉以提昇行政效率、便利民眾洽公及改善公共服務品質。議員廖宜琨指出，大安文化路地雖然較大，但如果公所及警局進駐，恐會壓縮到社宅空間，也應審慎評估。侯友宜日前在議會接受質詢時表示，異地取得土地要7億元，要評估投入成本是否可發揮最大效用。