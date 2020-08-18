違建蓋成空中套房半年拆不掉 里長轟柯文哲拆違建喊假

台北市興隆路2段一處老公寓，遭周邊住戶陳情，屋主去年9月將4樓及頂樓擴增違建，不僅前陽台、屋頂女兒牆外推；公寓後陽台更騰空加蓋成空中套房，幾乎占住防火巷一半上空。台北市議員李柏毅今前往現勘，痛批屋主罔離公安，建管處視而不見，陳情半年拆不掉。建管處長劉美秀回應，將儘速排拆，承諾一個月內、9月18日前拆除完成。

李柏毅接獲里長、周邊居民多次陳情，質疑這處老公寓的新違建，恐危急結構公安，李柏議質疑，他今年2月接獲住戶陳情，前前後後檢舉6次，建管處卻直到今年6月才開拆，甚至違建越拆越長大，建管處竟還回覆已拆除結案，屋主疑似「邊拆邊蓋」，讓新違建不斷長大，導致違建現在已長成3D立體大違建，至今還拆不掉。

文山區興邦里長張朝雄說，柯文哲明明說，新違建即報即拆，但柯市長的政策是玩真？還是玩假的？市府怎可任由違建戶為所欲為，挑戰公權力？還是背後有靠山？甚至屋主被拆掉的建材還大喇喇擺在一樓騎樓，擺明就是拆完再蓋，先前建管處說拆違建還給屋主三周時間，是要請屋主三周找人來處理(關說)？

居民也質疑，屋主將法拍屋買來擴增違建，打算隔成套房出租牟利，但因樓上屋主離譜蓋違建，讓周邊居民都很擔心，老公寓結構無法支撐負荷，甚至若地震來，恐讓房屋安全震出問題。

建管處違建拆除查報大隊長鄭大川表示，今年2月北市府接獲陳情後，建管處已派人現勘，並要求屋主讓建管人員入內查看，但因屋主不理會，直到4月都不回應，建管處今年6月已經開始拆除。正因屋主不配合，市府開始開始拆除違建部分，但因前後違建都有外推，加上防火巷狹窄，吊車無法進入，導致拆除困難。