談基隆輕軌整合 林右昌：未來民生汐止線恐只剩東段

基隆市議會臨時會基隆輕軌成為話題，多名議員表示並不是反對基隆輕軌，但如果為了基隆輕軌致台鐵不進基隆火車站絕不接受，也有議員建議爭取民生汐線到基隆。基隆市長林右昌說，目前各種方案都還沒有定案，並不是二擇一的問題，除非是他可以認同或接受的方案，否則都只是在一個過程當中。林右昌並說，未來民汐線可能只剩東段 應要和基隆輕軌整合。

針對未來台鐵不進基隆火車站引發爭議，林右昌說，八堵到基隆火車站這一段到底要如何進來，並不是二擇一的選擇，也不是單一選項，各種的評估和規畫有多個方案，不同的方案各有利弊，牽涉到施工期程和經費，各種方案都還沒有做最後的確定。

林右昌表示，「我們也有監督的責任，所以除非是他可以認同或接受的方案，否則都只是在一個過程當中」，避免造成民眾的誤解或混淆，一定會要求在方案成熟後，可以拿得出來檯面上的時候，依照法定的程序來開說明會。

林右昌還說，如果有一些做得不夠的會來檢討，大家一起來努力，讓更好的方案可以出現，對整個大台北都會是最好的結果，最後他有兩句話，整個捷運計畫的推動市府是「匍匐前進，用心良苦」，希望珍惜現在已經有的寶貴成果，希望繼續共同努力，讓最後好的方案能出現，市長當然要負最大的責任，他也會繼續來努力。

林右昌指出，民生汐止線西段，也就是台北的這一段，目前蓋的機率不高，但東段即新北市這一段，新北市長侯友宜非常積極在推動，民汐線未來可能只剩下東段，如果只剩下東段，應該要和基隆輕軌整合，他覺得整合是有機會，也有一種可能是說，一樣接到南港轉運站，但是把系統和運量，也許直接用中運量系統，這是思考的方向。

林右昌認為，這樣可以一舉數得，未來民生汐止線的東段可以接到內湖，可以解決到內湖的交通問題，也可以解決內湖塞車一部分的問題，所以這方案可以進行討論。

林右昌說，因為北宜高鐵的方案11月會出來，交通部會找三個城市進行整合，這樣對國家預算經費的使用會比較有效益。