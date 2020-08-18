五股垃圾山變星空電影院 邀民眾坐綠地賞月看好片

五股垃圾山原先雜草叢生、堆置大量廢棄物，新北市府去年起推動綠美化，陸續活化5處綠地供民眾休憩，7月初完工的五股新冪境綠地公園，共占地6300平方公尺，環境清幽又有藝術造景，成為民眾假日的休閒去處，區公所更將於22日舉辦星空電影院，開放800位民眾免費參與，在星空下坐草地、看電影，感受五股垃圾山的改變。

新北市去年11月起整頓「中興路以北」及「中興路以南中央軸帶」公有地內違規工廠、廢棄物，北起中興路、南迄成泰路的中央軸帶，已完成第一、二期道路，並增加6300平方公尺、近兩千坪綠地，設有混凝土管彩繪「躲貓貓」主題的藝術地景，打造為「五股新冪境」。

區長洪崇璉指出，五股垃圾山環境已大幅翻轉，五股新冪境有大片綠地與花叢，並設有休憩步道、路燈、涼椅，成為在地鄉親非常好的休閒環境，每到假日、傍晚可見不少民眾散步其中。

洪崇璉表示，舉辦露天電影院，除讓民眾見證原本塵土飛揚的垃圾山，已變身綠意盎然的休閒去處，更要打響五股新冪境名聲，周遭道路也已設置景點指示牌，導引民眾前來休憩，隨著中秋節靠近，也歡迎所有市民前來賞月。

區公所表示，五股新冪境位於新五路跟中興路口加油站旁邊，會場禁止汽車進入，下午5點到7時於五股工商立體停車場旁有接駁專車，活動7點開始，將播放超夯親子電影「寵物當家2」。