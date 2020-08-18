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情人節看大稻埕煙火秀 迪化運動公園觀景台擁最佳視野

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
迪化休閒運動公園跨堤景觀平台擁有最佳觀看煙火視角。圖／北市衛工處提供
迪化休閒運動公園跨堤景觀平台擁有最佳觀看煙火視角。圖／北市衛工處提供

七夕情人節即將到來，不少情侶為安排約會地點絞盡腦汁，台北市政府將於8月22日舉辦「2020大稻程煙火秀」，施放480秒浪漫煙火秀，除了前往大稻埕碼頭欣賞絢麗煙花外，迪化汙水處理廠附設休閒運動公園的跨堤觀景平台也是觀看煙火的秘密景點，讓市民擁有一個浪漫又不必人擠人的情人節。

北市府將於本周六晚間8點於大稻埕碼頭施放共8分鐘的煙火秀，除了前往延平河濱公園近距離觀看煙火外，迪化運動公園以半弧型構鋼索，營造出「拱門」意象的跨堤景觀平台也可欣賞煙火。

除了夜間煙火秀，衛工處也推薦鄰近景點打造一日遊行程，包含老師里陳家古厝、大龍峒人文區、延三夜市、台北市立美術館及花博公園等，兼具現代與懷舊情懷。

台北市衛工處長林昆虎表示，以半地下化設計的迪化汙水處理廠，每日可處理50萬噸大台北地區生活汙水，為回饋當地社區、友善環境，汙水處理廠上部打造一座面積達4.6公頃的多功能休閒運動公園。

迪化休閒運動公園除為台北市區可觀賞美景的秘密基地外，園內還設有各式運動場地，包含籃球場、網球場、壘球場、溜冰場、健康步道及兒童遊憩區。

迪化汙水處理廠長盧師琁表示，為提升公園更優質友善的休憩空間，目前正在進行遊樂設施改善工程，完工後將提供嶄新共融遊具。

而衛工處也在廠區水肥投入站的除臭設備加裝二氧化氯及生物除臭酵素等除臭系統，並在水肥及站體出入口設置快速鐵捲門，減少異味逸散，預計今年8月底再新增一套二氧化氯除臭系統，讓周邊住戶生活環境更舒適。

想要前往的民眾可自行開車至延平北路四段及酒泉街交叉路口附近，公園設有24小時汽車收費停車場，機車也有免費停車格。

另外，也可搭乘搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可抵達；搭乘捷運者可至捷運圓山站2號出口出站，轉搭搭215、9、811號公車至汙水處理廠站下車。

或是至捷運圓山站2號出口後，往延平北路方向步行約15分鐘可抵達，公園附近設有YouBike站，民眾可多加利用。

4.6公頃迪化休閒運動公園提供運動休閒及觀看美景雙重享受。圖／北市衛工處提供
4.6公頃迪化休閒運動公園提供運動休閒及觀看美景雙重享受。圖／北市衛工處提供

北市 煙火秀 捷運

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