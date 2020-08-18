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爭取十年給人安全行走空間 中和莒光路36根電桿地下化

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中和莒光路上原電線桿矗立在人行道上，不利行走。圖／中和區公所提供
中和莒光路上原電線桿矗立在人行道上，不利行走。圖／中和區公所提供

新北市中和區公所從8月中旬開始，在莒光路的兩側施作纜線地下化工程,，將拔掉36根電線桿，並移除佔據人行道的所有變電箱、路燈桿，還給行人暢行無阻的人行道，並呈現明朗的天際線，將可造福附近7個里、3萬多人，工程預計在年底前完成。

瑞穗里長陳美華表示，該項工程十年前地方即爭取施作，惟因部分商家意見分歧而延宕，莒光路沿線7個里，3萬多居民都期盼早日纜線下地，讓里民有一個方便的人行道及乾淨的天際線。同時，也讓自強國中及自強國小的莘莘學子們，每天上學不必再與車爭道。

中和區公所工務課長陳亦揚表示，纜線地下化是新北市府力推的重點工作項目之一，中和莒光路車流多兩側家商家林立，原本就不寬的人行道台電變電箱就佔據了大部分人行道路面，加上電線桿及路燈桿也都矗立在人行道上，走在人行道上不是閃躲這些障礙物，就是走下路面與車爭道險象環生。

公所在今年初會同新北市議員金瑞龍、新北市交通局及台電等相關單位會勘，整合多方意見後，8月初開始基座改善施工，工程規劃將人行道上的變電箱、路燈桿，移至路面的汽機車停車格之間的基座，總共有18處供電設備基座，既不影響行人，也不妨礙路邊停車。

本次工程施作的範圍在德光路至國光街間的莒光路上，總計長660公尺，沿路兩側將拔掉36根電線桿讓纜線下地，並將30根路燈桿移出人行道，工程預計12月31日前完工。

原人行道台電變電箱佔據了大部分人行道路面。圖／中和區公所提供
原人行道台電變電箱佔據了大部分人行道路面。圖／中和區公所提供
中和區公所近期開始施做電纜地下化工程，將還給當地民眾安全的人行空間。圖／中和區公所提供
中和區公所近期開始施做電纜地下化工程，將還給當地民眾安全的人行空間。圖／中和區公所提供

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