爭取十年給人安全行走空間 中和莒光路36根電桿地下化

新北市中和區公所從8月中旬開始，在莒光路的兩側施作纜線地下化工程,，將拔掉36根電線桿，並移除佔據人行道的所有變電箱、路燈桿，還給行人暢行無阻的人行道，並呈現明朗的天際線，將可造福附近7個里、3萬多人，工程預計在年底前完成。

瑞穗里長陳美華表示，該項工程十年前地方即爭取施作，惟因部分商家意見分歧而延宕，莒光路沿線7個里，3萬多居民都期盼早日纜線下地，讓里民有一個方便的人行道及乾淨的天際線。同時，也讓自強國中及自強國小的莘莘學子們，每天上學不必再與車爭道。

中和區公所工務課長陳亦揚表示，纜線地下化是新北市府力推的重點工作項目之一，中和莒光路車流多兩側家商家林立，原本就不寬的人行道台電變電箱就佔據了大部分人行道路面，加上電線桿及路燈桿也都矗立在人行道上，走在人行道上不是閃躲這些障礙物，就是走下路面與車爭道險象環生。

公所在今年初會同新北市議員金瑞龍、新北市交通局及台電等相關單位會勘，整合多方意見後，8月初開始基座改善施工，工程規劃將人行道上的變電箱、路燈桿，移至路面的汽機車停車格之間的基座，總共有18處供電設備基座，既不影響行人，也不妨礙路邊停車。