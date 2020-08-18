監察院查公所小編疑過勞死 侯友宜：透明公開接受檢驗

監察委員今透過新聞稿指出，新北金山區公所1名負責經營臉書社群、兼任新聞聯絡人的約聘僱人員陳嘉緯，疑似長期過勞猝死，得年僅29歲，監察委員葉大華、王美玉及紀惠容申請自動調查。

新北市長侯友宜表示，每個事件都一定要透明公開，接受大家檢驗，他尊重任何人都來了解這案子。金山區公所則表示，一切依法調查，並已封存相關資料。

陳嘉緯這月4日晚間在家中驟逝，監察委員指出，這名人員月薪不到3萬元，每月加班時數長達70至80小時，工作量是否合理，機關首長有沒有在非上班時間不當指派工作任務。

監察委員也說，近來各級政府機關投入社群經營，多聘有小編人員負責經營社群媒體，該類人員是否為公務機關約聘僱人員？是否未受勞動基準法保障？其勞動權益究竟如何把關？確有深入調查之必要。