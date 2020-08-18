快訊

懷胎7月孕婦騎機車擦撞吊車 後載2歲女兒捲車底慘死

鬼月玩水會被抓交替？水域安全責任在人不在鬼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清法戰爭秘辛大公開 跨域專家淡水說故事給你聽

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
淡水古蹟博物館將於9月5日至10月24日，在淡水海關碼頭A棟洋樓舉辦7場「滬尾講堂」歷史工作坊。
淡水古蹟博物館將於9月5日至10月24日，在淡水海關碼頭A棟洋樓舉辦7場「滬尾講堂」歷史工作坊。

1883年「清法戰爭」開打，在現今淡水地區爆發的「滬尾之役」，清軍成功擋下法軍攻勢，避免全台遭受入侵，留下的戰爭遺址，也成為歷史觀光景點。淡水古蹟博物館今年首次舉辦工作坊，邀請7名跨域專家以航海、文物、戰爭等觀點，帶領民眾走入時光隧道，了解戰爭秘辛，活動全程免費，明起開放報名。

淡水古蹟博物館將於9月5日至10月24日，在淡水海關碼頭A棟洋樓舉辦7場「滬尾講堂」歷史工作坊，講師陣容堅強，分別有中研院台灣史研究所博士後研究員曾令毅、淡大海洋及水下科技研究中心副主任李其霖、輔大歷史系副教授許毓良、台師大歷史系副教授林欣宜、東吳大學歷史系助理教授鄭螢憶、台師大學台灣史研究所助理教授陳志豪及國防大學陸軍指揮參謀學院中校教官姜翔軒。

其中，李其霖是研究清法戰爭的翹楚之一，因熟悉海防歷史，被稱為「淡大航海王」，他也將拿出多年的研究成果與壓箱寶文物，讓大家一飽眼福；陳志豪教學幽默風趣，將分享當年淡水人潮湧入，想要「發大財」的盛況，並解析淡水周邊「七邑」漢人的族群關係；姜翔軒不但曾是國慶司儀，更將以近20年砲兵軍官經驗，分享北台灣礮臺的新發現及公開未解的遺址之謎，精彩可期。

淡古館長柏麗梅表示，淡古多年來在調查研究方面投注心力，今年更首次辦理免費工作坊，由專家親自上陣一次說明白，明日上午12時開放網路報名，每場次20人，額滿為止。詳細資訊可至淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。

陳志豪老師將在工作坊分享當年眾人湧入淡水想要發大財的盛況研究。淡水古蹟博物館／提供
陳志豪老師將在工作坊分享當年眾人湧入淡水想要發大財的盛況研究。淡水古蹟博物館／提供
姜翔軒將以近20年砲兵軍官經驗，分享北台灣礮臺的新發現及公開未解的遺址之謎。淡水古蹟博物館／提供
姜翔軒將以近20年砲兵軍官經驗，分享北台灣礮臺的新發現及公開未解的遺址之謎。淡水古蹟博物館／提供
李其霖老師預計在工作坊拿出壓箱寶與大家分享，包括手持的「右玹白螺」。 淡水古蹟博物館／提供
李其霖老師預計在工作坊拿出壓箱寶與大家分享，包括手持的「右玹白螺」。 淡水古蹟博物館／提供

淡水 古蹟博物館 戰爭

延伸閱讀

淡水成北台房市新熱區 生活機能大解析！

淡水盃足球賽開打 地方盼有專屬足球場

通往大海的絕美公路！淡水「藍海大道」成爆紅秘境，美度堪比台東苗栗

中國已有疫苗可打？專家呼籲：耐心再等3個月

相關新聞

情人節看大稻埕煙火秀 迪化運動公園觀景台擁最佳視野

七夕情人節即將到來，不少情侶為安排約會地點絞盡腦汁，台北市政府將於8月22日舉辦「2020大稻程煙火秀」，施放480秒浪...

清法戰爭秘辛大公開 跨域專家淡水說故事給你聽

1883年「清法戰爭」開打，在現今淡水地區爆發的「滬尾之役」，清軍成功擋下法軍攻勢，避免全台遭受入侵，留下的戰爭遺址，也...

中元普度校園無預警拒借 多里長痛罵議員轟於法無據

農曆7月中元普度將至，北市議員汪志冰最近接獲許多里長陳情，表示教育局督學在校長群組發布，要求學校不准將校地外借辦普度，中...

爭取十年給人安全行走空間 中和莒光路36根電桿地下化

新北市中和區公所從8月中旬開始，在莒光路的兩側施作纜線地下化工程,，將拔掉36根電線桿，並移除佔據人行道的所有變電箱、路...

監察院查公所小編疑過勞死 侯友宜：透明公開接受檢驗

監察委員今透過新聞稿指出，新北金山區公所1名負責經營臉書社群、兼任新聞聯絡人的約聘僱人員陳嘉緯，疑似長期過勞猝死，得年僅...

線上看違規照 掀起隱私問題？

台北市警局推出線上違規高清照片供民眾查詢，過去不乏因違規照片曝光車內隱私惹議，市警局交通大隊指出，警員僅針對違規事項執法...

北市交通違規 線上看高清照片

過去騎車或開車交通違規被拍下後，警察局都會以郵件寄送罰單及違規照片，但因紙本照片畫質差，民眾收到照片後看不清楚，恐影響後...

2透保水校園 9月、12月完工

為改善易積淹水地區，新北市水利局已在中、永和等7所學校施作透保水校園，未來會以每年2座學校進度推動，目前正在三重新北高中...

填平水溝影響排水 社區罰3萬

新北市建構海綿城市，要求在新建或增建的建築基地設置透水保水設施，至今保水量已達142萬噸，相當於設置570座游泳池蓄水，...

網路陷阱多 出任務傳裸照....恐受害、觸法

暑假學生大玩手遊，有國中生稱遊戲會出現奇怪網友「出任務」要他達成，從自拍傳照甚至傳裸照，疑似「藍鯨遊戲」手法。台灣少年權...

巴奈公園駐紮免罰 北市府確定上訴

原民歌手巴奈・庫穗駐紮台北228公園777天，遭柯市府依公園自治條例開罰，儘管台北地院認為違憲判巴奈免罰，但北市府確定上...

北市性侵通報網友占5％ 4招護己

網路時代不少人會使用交友軟體結交朋友，根據統計，北市去年性侵通報，5%發生在網友間，台大心理中心提醒，不論是否成年，網路...

熱門新聞

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍台劇

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

基隆中元祭鼠年主燈亮相 藝術家王傑：說大白話就是醜

美學生活步道23樓高建案動工 徐耀昌認為商圈發展可期

檢疫者住一般旅館 北市府周五將公布飯店名單並開罰

大貓熊圓仔妹命名六選一 投票還有機會跟貓熊共度中秋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。