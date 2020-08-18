清法戰爭秘辛大公開 跨域專家淡水說故事給你聽

1883年「清法戰爭」開打，在現今淡水地區爆發的「滬尾之役」，清軍成功擋下法軍攻勢，避免全台遭受入侵，留下的戰爭遺址，也成為歷史觀光景點。淡水古蹟博物館今年首次舉辦工作坊，邀請7名跨域專家以航海、文物、戰爭等觀點，帶領民眾走入時光隧道，了解戰爭秘辛，活動全程免費，明起開放報名。

淡水古蹟博物館將於9月5日至10月24日，在淡水海關碼頭A棟洋樓舉辦7場「滬尾講堂」歷史工作坊，講師陣容堅強，分別有中研院台灣史研究所博士後研究員曾令毅、淡大海洋及水下科技研究中心副主任李其霖、輔大歷史系副教授許毓良、台師大歷史系副教授林欣宜、東吳大學歷史系助理教授鄭螢憶、台師大學台灣史研究所助理教授陳志豪及國防大學陸軍指揮參謀學院中校教官姜翔軒。

其中，李其霖是研究清法戰爭的翹楚之一，因熟悉海防歷史，被稱為「淡大航海王」，他也將拿出多年的研究成果與壓箱寶文物，讓大家一飽眼福；陳志豪教學幽默風趣，將分享當年淡水人潮湧入，想要「發大財」的盛況，並解析淡水周邊「七邑」漢人的族群關係；姜翔軒不但曾是國慶司儀，更將以近20年砲兵軍官經驗，分享北台灣礮臺的新發現及公開未解的遺址之謎，精彩可期。