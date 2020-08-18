中元普度校園無預警拒借 多里長痛罵議員轟於法無據

農曆7月中元普度將至，北市議員汪志冰最近接獲許多里長陳情，表示教育局督學在校長群組發布，要求學校不准將校地外借辦普度，中元普度校園無預警拒借 多里長痛罵 議員轟於法無據。

對於里長批不借場地作為普度使用，民政局表示，依據民委會決議，請區公所不協助借用學校場地舉辦中元普度相關活動，但並無限制學校是否出借場地。

對於中元普度借不到場地，有里長激動表示，他所屬的里並無里民活動中心可以辦大型活動，因此才會向周邊學校借場地。里長不解，歷年來里辦都可以按規定申請租借校地，教育局突然半眠吃西瓜反症，在群組非正式發通告，要求校長拒出借校園舉辦里上普度儀式。

汪志冰表示，她調閱「台北市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」發現，只要活動本身不影響學校教學、無違背法令或善良風俗，校地均可按規定外借，未料卻遭校方以「幫助特定宗教團體宣傳」為由遭拒，甚至中元普度在暑期週末舉辦，不僅沒有影響教學，更無違背法令及善良風俗，完全符合相關規定。

汪批評，教育局沒有下令學校拒借校地的權力，汪說，學校場地突然急踩剎車，里長辦公室早早發出的通告，現在整個亂套，難怪氣急敗壞，破口大罵。除此之外，民政局竟也發公文，要求區公所不得協助里辦向學校租借場地，民政局理應扮演推動民俗的角色，大力協助里辦，卻背道而馳，令人傻眼。

議員痛批，里長們為了服務選民讓普度活動圓滿舉行，卻遭到教育局、民政局聯手夾擊，簡直粗暴又無理。

汪志冰要求，教育局應收回成命，按往例讓學校租借場地給里辦舉行普度，民政局也應該主動積極協助里辦舉行普度。汪議員並要求教育局、民政局與地方里長、校長及家長充分溝通，針對校園開放項目及方式全面檢討修訂，以利未來有明確依循準則，避免市民成為最大受害者。