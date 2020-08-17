八仙塵爆衝擊八里觀光 新北推港灣親水嘉年華拚振興
八仙塵暴事件後，八仙樂園關閉至今，連帶衝擊八里在地觀光，地方民代多次呼籲新北市府提出振興方案。經發局今宣布，將於8月22、23日舉辦「新北振興168港灣親水嘉年華」，與海巡署合作在台北港海巡基地，規畫5大主題活動，即日起開放免費報名。
副市長吳明機指出，八里是北海岸經濟發展重要的一環，目前台北港特定區第二種產業專用區和淡水沙崙園區都在公告招商，不只能帶動八里經濟，也創造更多就業機會，透過親水嘉年華，也希望外界看見八里在地觀光和商業能量，吸引更多民間投資。
經發局長何怡明表示，現場共規畫巡防艦體驗、小小海巡體驗、黃昏音樂會、兒童水樂園及特色市集等5大主題活動，民眾可登上巡防艦，參觀飛行甲板、駕駛台及救難艇等，並提供100多套兒童海巡服拍照留念。
現場也邀請到長榮交響樂團、YOYO家族天竺鼠姊姊張恆安、新生代創作才女陳曼青、原住民樂團「山中巴來」演出，還有3座水樂園，包含20米水上競技場、網美漂浮水池及小水手水搖船等遊樂設施，以及超過25攤在地美食及文創攤位，讓大、小朋友一解夏日暑氣，徜徉海灣音樂、美食、美景盛宴。
何怡明說，採實名制入場，即日起至8月20日開放網路報名，每日限額1千名，總名額無上限，並於捷運關渡站備有接駁車，首日發車時間為中午12點至晚間7點、次日為早上10點至晚上7點，每半小時一班，詳細資訊可上新北市經發局官網或「來趣新北金發局」粉專查詢。
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