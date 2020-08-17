快訊

台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 台索國旗飄揚

獨／前導高中違反新課綱 教育部撂話：除名、追回補助

金山磺港用水不穩苦不堪言 經查水源頭堵塞

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區磺港里有六個鄰沒有穩定的水，經市議員張錦豪要求水公司現場檢查，終於發現原來是水源頭氣閥堵塞。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區磺港里有六個鄰沒有穩定的水，經市議員張錦豪要求水公司現場檢查，終於發現原來是水源頭氣閥堵塞。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市金山區磺港里有六個鄰的居民，這一個月都沒有穩定的水可以使用，熱水器點不著，洗燥要到公共浴室，上廁所要去公廁，經市議員張錦豪要求水公司現場看看，終於發現原來是水源頭氣閥堵塞，障礙排除後，磺港六個鄰的民眾終於恢復以往生活。

居民指出，磺港里近期一個月以來，水壓好小，水流有時都是用滴的，熱水器點不著，無法洗澡，就連上廁所用水都是一滴一滴慢慢收集不敢用太多，要洗熱水澡只好上街去公共浴室，廁所也要去公廁上。

磺港里長許明熙表示，最近里辦公室可以說是每天都有里民陳情反應，家中水小到熱水器根本點不著，洗燥都要到街上的公共浴室，廁所不敢上要去公廁，向水公司說明情況，水公司都表示送水正常，感謝張錦豪議員協助處理，請水公司來到現場實地巡查管線狀況。

市議員張錦豪指出，民生用水一天缺乏可以說是影響生活甚巨，得知近來一個月磺港里有這樣的情況，趕緊請自來水公司到場看看，巡查員在獅頭山的水源頭蓄水池排氣閥發現有大量的枯草塞住氣孔，導致水壓不穩，為此也即刻將障礙排除，所幸在障礙排除過後磺港六個鄰的民眾用水也終於恢復以往。

金山

延伸閱讀

讓網美安全！新北爆紅秘境「野柳九孔池」入口地基淘空將修復

汐止老舊候車亭終更新 地方盼能更智慧

汐光課陪中心顧弱勢童 各界送愛不孤單

新北60處易超速肇事點 移動式測速照相加強執法

相關新聞

睽違18年辦全運會 侯友宜：新北運動中心比台北好太多

兩年一度的全國運動會將於明年10月16至21日在新北市登場，同時也是新北睽違18年再次主辦，共有29個比賽項目、超過1萬...

一票難求！深澳鐵道自行車 夜間營運延至10月31日

新北深澳鐵道自行車，自7月1日至9月30日間新增夜間營運時段，新北觀旅局表示，受到廣大民眾的熱烈迴響「一票難求」，每日1...

影／巴奈免罰市府擬上訴 議員轟柯文哲忘了台北價值

台北市公園處研議針對原民歌手巴奈違反「台北市公園自治條例」一案提上訴，今天是上訴最後一天。台灣人權促進會、北市議員林穎孟...

巴奈免罰北市府要上訴 議員反對籲展現高度政治信念

原民歌手巴奈・庫穗駐紮台北228公園777天，遭柯市府開罰，儘管台北地院認為違憲判巴奈免罰，但北市府確定上訴。北市議員邱...

雙溪三港里據點終揭牌 里里銀髮俱樂部達標

雙溪區11個里的銀髮俱樂部都已揭牌，只剩三港里卻仍遲遲未能成立，經愛心里民提供農舍空間，今(17)日舉行銀髮俱樂部揭牌儀式，雙溪區公所也就此宣布達成「里里銀髮俱樂部」的目標，希望接下來各里加入銀髮課程，讓區內長輩們能享受樂活人生。

Youbike被堵住出不去 瑞芳火車站設牌警告

瑞芳火車站旁的Youbike站點，因觀光客及學生租借方便，但是因巷弄狹窄，常因機車違停阻擋住Youbike的出入，經民眾反應，新北市議員林裔綺服務處要求設立警戒牌以及地上標示，請民眾發揮公德心勿影響大眾交通。

影／中研院整合珊瑚白化資訊 潮境、龍洞灣災情擴大

東北角、基隆潮境珊瑚白化災情擴大，引發關注。中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，兩年前在北海岸野柳一帶首次紀錄到北台...

附屬團團員論文涉抄襲 北市交聲明：選團員與學歷無關

台北市立交響樂團(北市交)附設團TSO管樂團長號首席方崇任遭踢爆碩士論文涉及抄襲，北市交今發出聲明表示，方崇任是北市交附...

任意擺桌椅挨罰！原民歌手提行政訴訟勝訴 北市公園處確定上訴

原民歌手巴奈庫穗駐紮台北228公園777天，遭柯市府認定「任意」擺放桌椅、板架等遭開罰，台北地院日前判巴奈免罰，但北市府...

人口及住宅普查11月開跑 柯文哲籲網路填報最大獎10萬

行政院每十年一次的全國性人口及住宅普查11月將上路。台北市長柯文哲今天親自為「北市人口及住宅普查處」揭牌，宣告北市普查作...

大貓熊圓仔妹命名六選一 投票還有機會跟貓熊共度中秋

台北市立動物園邀民眾一起參與大貓熊寶寶圓仔妹的「幫我取好名」活動，第二階段票選今天開跑。動物園今天起，也針對最具代表性的...

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍台劇

新北市立板橋高中校門口近日搭起了畢業典禮布置，除了搶眼的鮮紅色主視覺入口及金底紅字的祝賀詞，兩旁還有不少花圈，令不少民眾...

熱門新聞

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍台劇

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

基隆中元祭鼠年主燈亮相 藝術家王傑：說大白話就是醜

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

萬丹青年 考取美軍校公費生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。