金山磺港用水不穩苦不堪言 經查水源頭堵塞

新北市金山區磺港里有六個鄰的居民，這一個月都沒有穩定的水可以使用，熱水器點不著，洗燥要到公共浴室，上廁所要去公廁，經市議員張錦豪要求水公司現場看看，終於發現原來是水源頭氣閥堵塞，障礙排除後，磺港六個鄰的民眾終於恢復以往生活。

居民指出，磺港里近期一個月以來，水壓好小，水流有時都是用滴的，熱水器點不著，無法洗澡，就連上廁所用水都是一滴一滴慢慢收集不敢用太多，要洗熱水澡只好上街去公共浴室，廁所也要去公廁上。

磺港里長許明熙表示，最近里辦公室可以說是每天都有里民陳情反應，家中水小到熱水器根本點不著，洗燥都要到街上的公共浴室，廁所不敢上要去公廁，向水公司說明情況，水公司都表示送水正常，感謝張錦豪議員協助處理，請水公司來到現場實地巡查管線狀況。

市議員張錦豪指出，民生用水一天缺乏可以說是影響生活甚巨，得知近來一個月磺港里有這樣的情況，趕緊請自來水公司到場看看，巡查員在獅頭山的水源頭蓄水池排氣閥發現有大量的枯草塞住氣孔，導致水壓不穩，為此也即刻將障礙排除，所幸在障礙排除過後磺港六個鄰的民眾用水也終於恢復以往。