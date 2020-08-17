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淡水盃足球賽開打 地方盼有專屬足球場

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水盃足球錦標賽，共計33支足球隊伍參賽，地方就盼望淡水有一座專屬的足球場地。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水盃足球錦標賽，共計33支足球隊伍參賽，地方就盼望淡水有一座專屬的足球場地。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市國小與在地企業八方雲集共同舉辦今年第6屆舉辦淡水盃足球錦標賽，有全台各縣市的國小足球校隊共計33支足球隊伍參賽，地方就盼望淡水有一座專屬的足球場地，讓淡水成為發展小學足球的基地。

新北市教育局長張明文表示，未來希望可以有更多足球隊伍的參與，讓足球成新北市運動的指標。而這次活動由在地企業八方雲集與新市國小共同舉辦，共有來自全台各縣市共計33支足球隊伍參賽，由深耕在地運動的八方雲集過去五年，不斷的支持地方運動。

八方雲集蘇淑幸表示，其實學運動的孩子不會變壞，地方的運動資源需要幫助的時後他們也決對不會缺席，希望讓孩子有運動發展空間。

今年的賽事除邀請大台北地區的球隊外，還有來自108年全國學童盃冠軍台中協和國小、109年少年盃冠軍台東豐里國小等33隊勁旅相互切磋、較勁，帶來更高水準的比賽內容。

此外市議員陳偉杰及鄭戴麗香等人表示，其實淡水缺乏一座專屬的足球場地，不只是比賽還能夠讓小朋友在練習時有專業的場地空間，也希望未來政府各相關單位可以重視地方體育的養成，讓淡水有一座專屬的足球場地，讓淡水成為發展小學足球的基地。

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