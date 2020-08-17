雙溪三港里據點終揭牌 里里銀髮俱樂部達標

雙溪區11個里的銀髮俱樂部都已揭牌，只剩三港里卻仍遲遲未能成立，經愛心里民提供農舍空間，今(17)日舉行銀髮俱樂部揭牌儀式，雙溪區公所也就此宣布達成「里里銀髮俱樂部」的目標，希望接下來各里加入銀髮課程，讓區內長輩們能享受樂活人生。

三港里長葉俊郎表示，三港里因為多條溪流流經，里內有許多早期建物都不合法規，也因此要設立銀髮俱樂部困難重重，在透過與里民協調後，選定農舍空間作為銀髮俱樂部揭牌地點，也讓里民相當振奮，終於有個合法的樂活據點。

新北市議員林裔綺表示，聽說雙溪區完成「里里銀髮俱樂部」的目標特地前來道賀，大家一同揭牌，開心共餐、唱卡啦ok，將來日後設備上有不足，都將盡全力為里民爭取經費採買，提供銀髮樂活的好環境。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，接下來三港里銀髮俱樂部成立後，議員也承諾將舊設備換新，包括冷氣以及共餐用的冰箱、廚具等，讓長輩們能有更完善的活動空間，公所也會輔導開辦動健康課程，讓長輩們身心舒暢，快樂又健康。