汐止最大特色公園將開闢 地方盼禮門溪納規劃

新北市汐止區位於市中心的公八公園，預計在年底開闢成為汐止最大的特色公園，不過，中間貫穿的禮門溪現況卻顯的有點髒亂，所以新北市議員廖先翔也請市府水利局給建議，如何讓河川水質提升，再交由施工單位做參考，納入規劃。

新北市議員廖先翔說，往中正市場旁有一條公園路，在公園路上的忠順廟對側，有一塊很大片的窪地，就是汐止最大的公園預定地，在侯市長支持後將分為兩階段開闢，年底設計完成，明年初會進場施工，那因為在公園內有一條禮門溪貫穿，但是如果之後這裡做為特色公園的話，以目前禮門溪的現況來說不是很搭。

新北市水利局長指出，宋德仁禮門溪目前排水狀況良好、水質檢測也還可以，其實也沒辦法去做很大的改變，我們是建議做幾個砌石矮堰，第一個可以蓄水、第二個透過在礫石間的跳動增加容氧量，讓水質可以變更好，那有矮堰可以蓄水後續也會有生態出來，這是目前建議的方式。

廖先翔表示，請市府水利局及工務局現場討論，將溪流做什麼樣的調整，不會看起來有髒亂的感覺，水質也提升，後續一樣由工務局施工，至於河川部分則請水利局提供專業意見，讓施工單位做重新設計，讓禮門溪在未來特色公園做好後，整體感覺是更好的。

公八公園目前都還在設計階段，議員廖先翔希望禮門溪能一起規劃，搭配溪流生態，讓特色公園整體景觀更好，開闢公園預計在今年底完成設計，明年施工，目前規劃有大片草皮、濕式兒童遊戲場、棲地營造區及年長者使用區等等，打造一座全齡化的大型遊憩公園。