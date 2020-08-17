Youbike被堵住出不去 瑞芳火車站設牌警告

瑞芳火車站旁的Youbike站點，因觀光客及學生租借方便，但是因巷弄狹窄，常因機車違停阻擋住Youbike的出入，經民眾反應，新北市議員林裔綺服務處要求設立警戒牌以及地上標示，請民眾發揮公德心勿影響大眾交通。

瑞芳火車站旁的Youbike點設立多年，時常有民眾憤而po上網討論，腳踏車被汽機車擋住出入的問題，在接獲民眾多次建議後，新北市議員林裔綺服務處便辦理會勘邀集新北市交通局、瑞芳分局、瑞芳區公所、龍興里辦公處前往會勘，只見Youbike出入口被擋住，連腳踏車要牽出來，都只能用扛的閃避，實在很不方便。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，因往來租借腳踏車的，不只有當地人，還有外地遊客可能初次前來，便得承受違停堵塞之苦，影響觀光品質，將透過地上標示與警示牌的設立，取締嚴重影響通行的車輛，也期盼民眾多發揮公德心，若是前站停車場停滿，仍能至後站進行停車，不需勉強違停，影響出入。