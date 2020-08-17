影／中研院整合珊瑚白化資訊 潮境、龍洞灣災情擴大

東北角、基隆潮境珊瑚白化災情擴大，引發關注。中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，兩年前在北海岸野柳一帶首次紀錄到北台灣大規模珊瑚白化，今年狀況惡化，不只範圍擴大，且達白化2級程度，全世界攜手二氧化碳減排，讓地球降溫刻不容緩。

陳昭倫說，研究團2000年起就將核二廠入水口、野柳國聖埔珊瑚群聚設為長期生態監測海域。2005年5到8月監測水深3公尺平均水溫27.38°C，2018年同時段升高到28.36°C，最高溫更飆到33°C。當時紀錄到的白化珊瑚，以鹿角珊瑚科的細枝鹿角珊瑚、萼柱珊瑚最多，占一半以上，白化程度也最嚴重。

中研院生物多樣性研究中心在臉書建立「台灣珊瑚白化觀測平台」，邀請潛水客上傳各地珊瑚白化照片以利調查評估，近期陸續接獲潛水同好回報，在北海岸、東北角和基隆潮境都發現珊瑚白化災情。

陳昭倫分析，東北角的珊瑚因為沒有經歷過「熱水」，對近期高溫特別敏感。過去北台灣珊瑚白化程度都是1級，但美國國家海洋暨大氣管理總署15日發布的資料顯示，今年已達白化2級。