聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中研院整合珊瑚白化資訊 潮境、龍洞灣災情擴大
東北角、基隆潮境珊瑚白化災情擴大，引發關注。中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，兩年前在北海岸野柳一帶首次紀錄到北台灣大規模珊瑚白化，今年狀況惡化，不只範圍擴大，且達白化2級程度，全世界攜手二氧化碳減排，讓地球降溫刻不容緩。
陳昭倫說，研究團2000年起就將核二廠入水口、野柳國聖埔珊瑚群聚設為長期生態監測海域。2005年5到8月監測水深3公尺平均水溫27.38°C，2018年同時段升高到28.36°C，最高溫更飆到33°C。當時紀錄到的白化珊瑚，以鹿角珊瑚科的細枝鹿角珊瑚、萼柱珊瑚最多，占一半以上，白化程度也最嚴重。
中研院生物多樣性研究中心在臉書建立「台灣珊瑚白化觀測平台」，邀請潛水客上傳各地珊瑚白化照片以利調查評估，近期陸續接獲潛水同好回報，在北海岸、東北角和基隆潮境都發現珊瑚白化災情。
陳昭倫分析，東北角的珊瑚因為沒有經歷過「熱水」，對近期高溫特別敏感。過去北台灣珊瑚白化程度都是1級，但美國國家海洋暨大氣管理總署15日發布的資料顯示，今年已達白化2級。
陳昭倫說，海洋會吸納90%的熱氣，面對全球珊瑚白化警訊，全世界都應重視二氧化碳減排議題，只有控制地球平均溫度不要不斷上升，才能維護珊瑚生機，靠珊瑚礁發展的遊憩、觀光的人口才能安居樂業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言